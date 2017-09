Maite Delgado se mostró conmovida tras el asesinato del joven estilista para robarle el celular

La animadora venezolana Maite Delgado manifestó su pesar por el asesinato del estilista Kelvys José Barrios Barrios, de 28 años, quien cayó a manos de la delincuencia el pasado domingo 24 de septiembre al oeste de Caracas, al ser despojado de su teléfono móvil.

“Profundamente triste con esta dolorosa noticia, cómo entender que le arrancan la vida a un joven querido y talentoso con un maravilloso futuro por delante solo para robarle el celular. Mi querido José no salgo de mi asombro al enterarme que ya no estás entre nosotros que no me peinaras nunca más”, expresó la animadora número uno de Venezuela Maite Delgado con una fotografía junto a Barrios en Instagram.

“Vuela alto amigo junto a Dios que aquí nos quedaremos celebrando tu vida mientras lloramos tu partida. Duele mucho pero es verdad , en estos tiempos de oscuridad en mi amada Venezuela un celular vale más que la vida”, dejó la presentadora de televisión en la red.