Luis Florido: Nicolás Maduro miente sobre el diálogo y de manera descarada

El diputado de Voluntad Popular ante la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, insistió este lunes en que las conversaciones previas a lo que será el diálogo entre Gobierno y oposición en República Dominicana que continuarán el próximo 27 de septiembre.

Indicó durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión que “el gobierno no puede seguir diciendo mentiras. Nicolás Maduro miente y de manera descarada, ‘cara e’ tabla’. La comunidad internacional está pendiente de Venezuela y por eso el Gobierno quiere negociar. Pero no nos vamos a prestar al show. No queremos diálogo, nuestro objetivo es una negociación seria”.

“Este encuentro se está llevando a cabo para se tenga elecciones claras y garantías democráticas, pero no podemos generar falsas expectativas, al menos hasta tener una agenda clara. La certeza se dará cuando sea real el diálogo”, dijo Florido.

Desmintió que Leopoldo López participara en las conversaciones previas. “López sólo ha recibido visitas autorizadas, familiares y de abogados, pero imposible que saliera y se reuniera. También es mentira que se produjeran más de 100 reuniones con el Gobierno. Tenemos que comenzar a pasar el trance que nos veamos cara a cara y ver si hay posibilidad de negociación, una salida con visión democrática”.

Recalcó que es imposible que la oposición reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual calificó de fraudulenta, debido “a que no fue elegida democráticamente”.

“La oposición no negoció nada con el Gobierno para supuestamente paralizar la calle. Nuestro objetivo principal es motivar a la gente hacia la participación en las elecciones regionales y en eso nos estamos enfocando. La lucha contra la dictadura es fuerte. Estamos luchando contra una adversidad extrema. Estamos enviando un mensaje a la gente de seguir luchando y participar”, reiteró Florido.

“Tenemos que ganar la confianza con una política clara y tenemos que estar en todos los terrenos. Tenemos que entender que queremos una Venezuela libre y de derechos”, aseveró.

“La próxima reunión será el 27 de septiembre, pero en este momento no somos muy optimistas con este proceso de negociación porque la actitud del Gobierno ha sido decir mentiras con medias verdades y lo que busca es enlodar todo este proceso de negociación. El gobierno tiene que dar los pasos necesarios porque quieren acceder a los mercados internacionales para hacer el populismo y corrupción que están acostumbrados. Por eso, tenemos que ir a un proceso lo suficientemente serio para todos los venezolanos”, finalizó.

