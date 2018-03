Luis Díaz: “El año pasado fue una temporada de altas y bajas”

El lanzador Luis Díaz tiene menos de una semana en Venezuela y ya pasó por el clubhouse de Leones del Caracas para saludar a sus compañeros y reunirse con la gerencia del equipo con el objetivo de comenzar la preparación para la temporada 2017-2018.

“Llegué el sábado al país y ya me vine para terminar de finiquitar todo con la gerencia”, dijo en su visita al estadio Universitario. “Dios mediante, el jueves estaré aquí uniformado para empezar a entrenar y estar listo para el primer día”.

Díaz ha sido pieza fundamental de la rotación de Leones en las últimas dos campañas. La zafra pasada, el diestro abrió 11 encuentros en los que dejó marca de 1-3 con 4.83 de efectividad, 20 boletos y 36 ponches en 41.0 innings de labor.

“El año pasado fue una temporada de muchas altas y bajas. Pero este año borrón y cuenta nueva”, sentenció. “Hay que venir a ganar. Voy a estar desde el primer día para dar mi granito de arena y ser campeón que es lo que queremos”.

“La consistencia es algo que quiero mejorar. El año pasado tuve muy buenas salidas, unas fueron relevantes que nos trataron de meter en la pelea pero no fue suficiente. Tengo que ser más consistente”, expresó.

El diestro viene de lanzar en las ligas menores de los Angelinos de Los Ángeles. Luego de estar invicto en doble A y no permitir carreras limpias en sus primeras tres salidas, fue ascendido a triple A donde terminó la campaña.

Entre ambos niveles, el serpentinero dejó récord de 6-11 con 4.61 de efectividad, 47 boletos y 108 ponches en 111.1 episodios. Además, fue utilizado como relevista en seis oportunidades.

“En las Grandes Ligas al equipo le hacía falta relevo, tenían algo de inestabilidad y vieron que había un espacio para mí de subir como relevista entonces me hicieron el cambio. Sin embargo, después trajeron a otros peloteros y todo quedó como un experimento”, explicó. “Las primeras tres veces que relevé me sentí extraño. Me tocó incluso lanzar en dos días seguidos pero al final siempre es lanzar, entonces simplemente es acostumbrar al cuerpo a actuar más rápido. No me cansaba más y en las salidas tenía más fuerza porque como eran de apenas un inning salía con toda la potencia”.

“No quedé muy satisfecho con mi campaña”, afirmó. “Tuve altas y bajas- Terminé mejor pero no era lo que esperaba. Por la forma en que comencé la temporada, esperaba culminar mejor de como terminé. Las lesiones, ese ritmo de parar y volver varias veces por estar en la lista de lesionados me afectó un poco porque en esa liga no hay que dar chance porque pierdes el ritmo.

Pero ya me siento bien, estoy recuperado del tendón de la corva y listo para ayudar a Leones”.

Díaz tiene un mes sin participar en un juego pero es tiempo suficiente para descansar su brazo y volver a la acción. “A partir del jueves comenzaré a trabajar y con dos semanas de prácticas es suficiente para estar listo para la primera salida”, sentenció.

