Los rusos exigieron una  “Operación Limpieza” en PDVSA Occidente. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

LIMPIEZA (I). Está en marcha una “Operación Limpieza” en la gerencia de PDVSA Occidente, con el aparente fin de sacar a todos los gerentes corruptos o ineficientes, además de raspar a todos los trabajadores no calificados para el negocio. Tampoco se trata de una “epifanía” de honestidad del régimen, sino una exigencia clara y contundente que han hecho los socios rusos en las empresas mixtas, que aunque usted no lo crea están hastiados y asqueados por la corrupción en Petróleos de Venezuela. La exigencia fundamentalmente viene de GazprombankLatinAmericaVentures B.V.que es el socio de PDVSA en Petrozamora¿Y ese hastío?Todo comenzó con la detención de aquel grupo de gerentes, encabezados por Gustavo Malavé, por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por el caso de la compra de los desemulsionantes que tuvo como epicentro fundamental a la empresa mixta Petrozamora, que era usada por los enchufados para esos negocios irregulares. Es pertinente recordar que la presión del socio ruso GazprombankLatinAmericaVentures B.V. fue lo que permitió desarticular la irregular operación que afectó a decenas de cargamentos de crudo y generó daños patrimoniales de unos $500 millones aproximadamente. Ese caso hizo temblar a los enchufados petroleros internos y externos, porque ni la intermediación de los padrinos ha podido lograr la salvación de los detenidos. Los rusos no han dejado que les perturben sus intenciones, por ahora. La nueva exigencia de los rusos fue limpiar a PDVSA Occidente de tanto malandro bien vestido, porque de lo contrario frenarían todas las inversiones que están en marcha y planificadas para levantar la producción. PDVSA no tuvo más remedio que aceptar por la sequía de recursos que están padeciendo. En un primer momento en PDVSA planificaron hacer que hacían, pero no hacían finalmente lo que los rusos exigieron ¿Cómo es eso? Bueno que la idea era inicialmente borrar las huellas de todos los casos de corrupción que existen en esa área de Petróleos de Venezuela, aunque en el fondo no estuviera cumpliendo con lo pedido por los rusos. Recordemos que en Verdades y Rumores hemos develado muchas de esas irregularidades que atentan contra el patrimonio de la empresa y del país. La intención era limpiar el manejo gerencial, para evitar más escándalos. Lo malo es que el objetivo no era castigar a los culpables, sino desaparecer las evidencias de todo lo ocurrido. Buscaban un “borrón y cuenta nueva”. Los rusos que de pendejos no tienen ni una consonante en sus nombres, no creyeron en las promesas de la plana mayor de PDVSA y jugaron adelantado ¿Qué hicieron? Enviaron a un equipo de ellos compuesto por cinco rusos, dos mujeres (una de ellas es la única que habla español) y tres hombres, quienes son los que están montados haciendo las indagaciones con el apoyo de un equipo del Sebin. Con esos rusos revisando todo no pueden hacer el “borrón y cuenta nueva”, sino que deberán actuar. Sin embargo, están tratando de suavizar las pretensiones de los rusos, sobre todo en relación con el despido de todos los trabajadores no calificados para el negocio petrolero. Les han explicado que eso implicaría despedir aproximadamente 70% de los trabajadores que ingresaron sin el conocimiento requerido. Los rusos hasta ahora no han aceptado tal argumentación. La semana que viene el equipo ruso se meterá en la Gerencia de Procura, ya comentamos más detalles.

DIÁLOGO (I). Cómo era de esperarse el proceso de acercamiento y exploración de un diálogo entre el Gobierno y la oposición comienza a tener dificultades. Y son normales por la cualidad del régimen y por las características del conflicto. El Gobierno está en una encrucijada muy particular, porque ellos no están interesados realmente, por ahora, en una negociación que los obligue a ceder parte del poder o salir del poder a través de una transición. A este punto los ha llevado el conjunto de sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá, más las que puedan venir de las decisiones que tome la Unión Europea. A ellos en este momento poco les importa las consecuencias políticas de las sanciones, pero las económicas apuntan a donde las les duele: sus negocios, riquezas y familias. En la medida que las sanciones van restringiendo el ingreso de dinero al fisco, menos disponibilidad hay de dólares para sus negocios turbios. El llamado dólar militar (DIPRO) corre serio peligro por la caída de los ingresos y eso es un golpe mortal para sus intereses personales y grupales. Adicionalmente las medidas que están tomando en EEUU, Canadá, Europa e incluso Asia para terminar de configurar el mapa de la legitimación de capitales de la corrupción en Venezuela los pone en jaque. Varios son los que están tratando de salvar lo más que puedan de todo lo robado y están convirtiendo sus dólares y euros en bitcoin. Esa operación es un riesgo porque esa es una forma de intermediación que carece de respaldo y en cualquier momento puede estallar esa burbuja y dejar a miles de afectados. Pero además la anulación de las visas de ingreso a EEUU para enchufados y familiares los golpea en su entorno más íntimo que adora gastar su dinero mal habido en el imperio. Muchos serán los familiares de los enchufados que tendrán que salir de Estados Unidos cuando les anulen sus visas. El Gobierno está siendo acorralado por la presión internacional y por eso han promovido indirectamente el diálogo en Dominicana, con el fin de ganar tiempo y buscar evitar más sanciones. Por eso el juego discursivo de Jorge Rodríguez y Maduro tratando de engañar a la opinión pública, sobre todo buscando vender la idea que ya hay acuerdos, cuando no los hay.

PANCHO. Ante la campaña electoral en marcha en el Zulia, muchos amigos me preguntan qué deben hacer los dos principales candidatos para ganar la Gobernación. Comienzo con Pancho. La principal dificultad que tiene es que debe sortear la probabilidad de una elevada participación de votantes el 15 de octubre ¿Por qué? Porque una alta asistencia del voto espontáneo sumado a los votantes que lleven las maquinarias de los partidos de la oposición, mataría cualquier aspiración de reelección. Hasta ahora la única posibilidad que tiene Pancho de ganar es que la abstención de la disidencia sea alta. Por eso su estrategia está basada en no promover la participación en las elecciones, pero además reforzar el control que tienen sobre un sector de los votantes que se registraron en el Carnet de la Patria, de quienes se benefician de las misiones, de los becarios de Fundalossada y sus familiares, además por supuesto de los empleados públicos. Por eso mezclan presión y entrega de más beneficios. Para ello tiene mucho dinero, alimentos y electrodomésticos. Me informan que hay tres galpones repletos de electrodomésticos que van a regalar o vender a precios muy bajos, según sea el sector. Dos de los galpones están en la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU). Pero además están obligando a sectores empresariales que han sido beneficiados por la gestión de Pancho, a que deben públicamente respaldar su aspiración. La presencia de independientes es mínima. Pero además en este proceso electoral la necesidad de cambio, la irrupción de una candidatura fresca y nueva como la de Juan Pablo Guanipa, sumado el doble voto castigo pueden causar mucho daño a la candidatura de Pancho ¿Doble voto castigo? Sí, porque en primer lugar el efecto del rechazo a la gestión de Maduro puede ser abrumador. Pero además hay un sector de los votantes que quiere castigar a Pancho por su deficiente labor al frente del Zulia. Hay una combinación de factores que el candidato de Maduro quiere sortear alentando una elevada abstención en el votante disidente.

GUANIPA. Ahora vamos a lo que debe hacer el abanderado de la Unidad en el Zulia. La clave para la victoria de Guanipa es la promoción de la participación ciudadana, incentivar el voto espontáneo y la organización de las maquinarias de los partidos que lo respaldan. Guanipa debe elevar la emoción en su discurso apelando a los problemas que afectan al ciudadano. Creo que es adecuado el mensaje basado en la pobreza y en la necesidad de atacar el hambre como problema social y económico de gran crecimiento en la región. No debe hacer muchas promesas que de pronto no podrá cumplir por el cerco que seguramente le hará el Gobierno nacional, sino basarse en propuestas que ataquen los problemas más tangibles para los zulianos. Recordemos que según los estudios del profesor Efraín Rincón, 75% de los problemas de los habitantes del estado giran en torno a la economía. Guanipa debe apelar a la emocionalidad del votante atacando sus creencias, necesidades, aspiraciones y sobre todo el deseo de cambio. Es importante que hasta ahora la sensación de Unidad en torno a la candidatura de Guanipa es clara y sólida. No hay divisiones y eso es primordial para que las estructuras funcionen. La victoria de Guanipa dependerá de una alta participación del voto espontáneo y de la efectividad de las maquinarias.

ROCE. Me cuentan que el programa de TV que hizo Diosdado Cabello el pasado miércoles 20 de septiembre generó un fuerte roce entre Pancho y Omar Prieto. Resulta que Prieto planificó llevar una buena cantidad de público para que lo aplaudiera a él y cuando Diosdado lo mencionó la ovación fue muy grande. Pero cuando llegó Pancho, tarde para variar, el recibimiento fue normal y nada comparado con los vítores lanzados al Alcalde de San Francisco. Esa diferencia molestó a Pancho porque uno de los presentes le contó todos los detalles y eso lo enervó hasta tal punto que el jueves 21 de septiembre llamó a Prieto y le hizo un fuerte reclamo por lo que él considera fue una emboscada para hacerlo quedar mal ante Cabello. La discusión vía telefónica fue muy fuerte.

LIMPIEZA (yII). Tal como explicamos la semana que viene el equipo ruso tiene previsto comenzar a revisar la Gerencia de Procura. Como sé lo que se van a conseguir, les recomiendo que se tomen las cosas con calma y se tomen algo para la tensión y el estrés. Les doy datos para que entiendan parte de lo que ocurre. Deben meter la lupa al “dúo dinámico” que ha hecho muchos guisos ¿Se acuerdan de aquel guiso con los motores franceses marcha Baudouin que denunciamos en VyR el 5 de noviembre de 2016? Tal como explicamos en esa ocasión ese “dúo dinámico” había comprado seis motores marinos de esa marca francesa, pero que nunca podrían ser usados en los remolcadores porque no tienen la potencia para moverlos. A raíz de la denuncia que hicimos ( LEA : http://verdadesyrumores.com/conozca-el-nuevo-guiso-con-motores-marinos-en-pdvsa/) se comenzó una investigación y se ordenaron las pruebas de los motores. Nunca hicieron las pruebas porque quedarían en evidencia. De los seis motores dos fueron dañados a propósito y los otros cuatro están almacenados en un depósito agarrando polvo. Pero lo cumbre no es eso, sino que la compra total era de 80 de esos motores, pero la paralizaron luego que la olla fue destapada ¿Y saben qué es lo peor? Que al parecer los seis motores a los que hicimos referencia fueron un obsequio del fabricante para que PDVSA probara el producto, pero al final la industria terminó pagando por ellos a un tercero y el dinero le quedó a los enchufados. También les recomiendo a los rusos que revisen la compra de los motores industriales Hyundai que hicieron pasar por marinos, pero que están depositados sin uso. Ahí deberían revisar los negocios que se han hecho con una empresa que está ubicada en la Av. Los Haticos, a la cual por cierto le cambiaron el nombre luego que hicimos públicas sus andanzas. Con ellos se montó el guiso de los motores Hyundai ( LEA : http://verdadesyrumores.com/no-mejoran-gerentes-de-pdvsa-montan-nuevo-guiso-marino/). Pero la olla más podrida la conseguirán en el área de producción. Ojala esta iniciativa de los rusos permita sanear verdaderamente a PDVSA Occidente de tanto enchufado pillo y ladrón.

MURIÓ EL GUISO. Me cuentan que uno de los ex miembros más prominentes de la “Troika” que ha hecho y deshecho con todos los negocios de la gestión de Pancho, está muy preocupado porque se le cayó el último de sus negocios. El llamado “exVG”luego que salió supuestamente del entorno del poder regional casi que se radicó en Caracas. Tal como comentamos en esta columna se vendía como parte el equipo gerencial de un banco público. Pero lo que andaba era en negocios. El último negocio era la intermediación con dólares Dicom. La operación era captar interesados a quienes les ofrecía una asignación de $400 mil, pero para el cliente sólo eran $200 mil y el resto de lo asignado le quedaba a él. Y además tenía al parecer a sus propios captadores, conozco a uno que por cierto es opositor. Con la eliminación de las subastas en dólares, se le cayó el negocio. Aunque conociéndolo debe estar buscando la forma de beneficiarse de los yuanes, rupias, rublos o yenes que puedan entrar en las subastas a partir de la canasta de monedas que anunció el Presidente. Ese se aprovecha hasta de los billetes de monopolio.

DIÁLOGO (yII). Ante la intención gubernamental de darle largas al diálogo para ganar tiempo sin ceder en nada, la MUD debe ponerse dura y plantarse con sus exigencias tal como lo han venido haciendo. El no asistir a la reunión exploratoria que estaba fijada para el miércoles 27 fue una buena movida en el tablero, porque deja en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional que el Gobierno sigue sin cumplir con lo conversado. La mejor evidencia son las manipulaciones oficialistas de las elecciones regionales a través del CNE. El otro ejemplo es como no cesa la persecución y el maltrato a los presos políticos. La MUD debe aprovechar toda la presión internacional para llevar al régimen al terreno de una negociación real que parta del cumplimiento de unas condiciones. Y además deben seguir manejando el tema con la transparencia necesaria que no alimente más desconfianza de los ciudadanos. Es un juego largo y de mucha inteligencia. Veremos si la oposición lo sabe jugar.

EXCLUÍDOS. Me informan que la consultora de ingeniería de la familia de enchufados zulianos, que está en la mira de las autoridades de los Estados Unidos, al final quedó fuera del proyecto de remodelación de la refinería Citgo de Aruba, porque al parecer el gobierno de la isla tiene informaciones sobre las vinculaciones que han tenido con el escándalo de Odebrecht y otras peripecias. Me informan que de nada valió todo el lobby que hicieron ante las autoridades de Aruba y mucho menos su interés por aportar a la campaña electoral. Esta familia de enchufados petroleros sigue en problemas. Ya no solo en Estados Unidos donde pudieran terminar como los nuevos Roberto Rincón y Abraham Shiera, sino que quedaron sin nada en el proyecto de la refinería de Aruba.

SAN FRANCISCO. La pelea en el municipio San Francisco en estas elecciones regionales marcará lo que podría ocurrir en las elecciones municipales, que en teoría deberían realizarse en el primer semestre de 2018. Omar Prieto se juega su candidatura a la reelección porque si Pancho pierde en su municipio, lo acusarán directamente a él de ser el responsable. Pero además quedaría en evidencia el crecimiento del activismo opositor, sobre todo el liderado por Gustavo Fernández de Voluntad Popular. Sin mucha bulla Fernández y su equipo no sólo han venido ocupando los espacios que tenían las otras organizaciones opositoras, sino que han penetrado el voto chavista y ha logrado aceptación en zonas que eran inexpugnables hasta hace muy poco. En San Francisco la lucha no sólo es entre Guanipa y Pancho, sino entre Prieto y Gustavo Fernández. Ellos son los rivales que se medirán en las municipales de 2018.

RENUNCIAS. Ante la avalancha de renuncias de empleados y obreros que están llegando a la gerencia de Recursos Humanos de PDVSA por los pésimos salarios, sobre todo en Occidente, giraron la instrucción de no recibir las cartas de retiro. Les niegan esa recepción, tratando de convencer a los renunciantes que pronto su situación económica va a mejorar con la nueva contratación colectiva. El actual contrato laboral se vence el 21 de octubre. Los afectados aseguran que ni siquiera un ajuste de más de 200% les ayudará a recuperar la calidad de vida, porque los salarios actuales son una vergüenza. El personal de PDVSA son los peor pagados de la industria petrolera mundial. Por eso la fuga de talentos están tratando, en el caso de cargos o labores clave, de sustituirlos con personal jubilado con alta capacitación, tal como explicamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/pdvsa-conozca-la-nueva-politica-laboral-ante-la-fuga-de-talentos/). Definitivamente es grave, muy grave el deterioro del clima laboral en Petróleos de Venezuela. Por cierto, nada se sabe de las discusiones de la nueva contratación colectiva, pero conociendo la conducta servil de la mayoría de los sindicalistas petroleros, es probable que antes de las elecciones del 15 de octubre, Maduro anuncie y firme el nuevo convenio de trabajo que la mayoría no conoce.

ACERTADO. Me parece muy buena la decisión del candidato de la Unidad en el Zulia de designar al profesor y amigo, Werner Gutiérrez, como jefe del Comando de Campaña. La escogencia no sólo es positiva por las cualidades del experto en materia agroalimentaria, sino que además es una buena señal de apertura hacia la sociedad civil no partidista.

UNT. Hay que destacar la participación y el compromiso que está demostrando la dirigencia de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, acompañando con su trabajo a la candidatura unitaria de Juan Pablo Guanipa. Particularmente he visto muy activo al ex Gobernador, Pablo Pérez, quien es muy recibido en cada sector que visita apoyando a Guanipa. Pablo Pérez tiene buenos niveles de posicionamiento y recordación entre los zulianos, lo que por supuesto es un valor agregado en esta corta campaña. Para UNT es vital aportar una elevada cantidad de votos a través de su tarjeta el 15 de octubre, si finalmente el tramposo CNE acepta las sustituciones de candidaturas.

INDEPENDIENTES. El Partido Independiente del Zulia (PIZ) y el Voluntariado “Pasión por Maracaibo” de Carlos Alaimo siguen en su esfuerzo de campaña tratando de capitalizar el voto de los independientes. Alaimo esgrime que en las encuestas la mayoría de quienes se confiesan opositores, no son parte de ningún partido político y por eso trabajan para llamar la atención de esa disidencia ciudadana a quienes engloban en la categoría de independientes. Las elecciones regionales serán la primera prueba real de la eficiencia que puede o no haber tenido el trabajo de Carlos Alaimo y su equipo.

METROMARA. En vez de mejorar, más bien empeora la situación en el Metro de Maracaibo. La llegada de los dos interventores de Caracas enredó más la ya difícil operatividad y el enrarecido clima laboral. Uno de los interventores complica las cosas porque desea ser el sustituto de Tito Meleán en la presidencia de la empresa. Y para alcanzar su meta trata de hacer quedar mal a Meleán para que lo saquen del cargo. Los problemas de Metromara no son políticos, sino operativos porque la calidad del servicio ha disminuido porque no envían los recursos en la cantidad necesaria para el mantenimiento de las unidades. Pancho es quien hasta ahora sostiene a Meleán en el cargo, pero ¿Por qué dejaste que te embochincharan el organismo? Es tan grave la situación de Metro de Maracaibo, que las casas que sigue entregando Pancho son de la gestión de Rafael Colmenares. Los dos caraqueños en vez de ayudar, más bien vinieron a profundizar las dificultades.

INTERESANTE. Muy loable el esfuerzo que hace la Universidad Rafael Urdaneta por consolidar la creación de la Filarmónica. Ese proyecto avanza en alianza con el Sistema Nacional de Orquestas. Me informan que en el marco de la semana por el 44 aniversario de la institución, el jueves 26 de octubre será el concierto de la Filarmónica “Universidad Rafael Urdaneta” en la Gran Sala del Aula Magna. Ese tipo de iniciativas resaltan en medio de la crisis y de los cambios en las prioridades de las instituciones. Pero sobre todo destaca viniendo de una universidad privada.

COLAPSO. Si usted es de los que piensan que el colapso de la economía está muy cerca, pues tiene mucha razón. A esa conclusión llegué luego de escuchar las explicaciones que sobre la situación nacional hicieron los economistas, Edinson Morales y Marco Díaz, durante la grabación de una emisión del programa “Retos” de la Universidad “Dr. Rafael Belloso Chacín”, que por cierto será transmitido este domingo a las 9AM a través de NCTV canal 11 del Zulia. Ellos explicaron que el supuesto plan económico anunciado por Maduro son medidas administrativas y no un verdadero plan para corregir las distorsiones de la economía. Aclararon que mucho antes de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno venezolano ya tenía cerrados los mercados porque el riesgo país es muy elevado y se hace poco atractivo y más bien muy peligroso, invertir en deuda venezolana. Para los economistas la sumatoria de la falta de liquidez, el poco acceso a financiamiento internacional, la probabilidad de más sanciones esta vez de la Unión Europea hará que la escasez y la inflación crezcan mucho más. Coinciden en un colapso entre el último trimestre de este año y los primeros tres meses de 2018.

PREGUNTA¿Será verdad que dos de las empresas que concentran la mayor cantidad de guisos en Fundasalud no están inscritas en el Registro Nacional de Contratistas?Y si no están inscritas ¿Cómo es que le facturan y cobran a ese organismo?

CONFERENCIA. Recibo la invitación de parte del colega y amigo, Alberto González, para participar en la conferencia “Con poquita ropa” que dictará la psicóloga y sexóloga, María Fernanda Prieto, este viernes 29 de septiembre en los espacios abiertos del café del Maczul a partir de las 6:30PM. La temática es muy interesante y tiene que ver con temas sexuales que son tabú para muchos. Los interesados en asistir deben llamar a los teléfonos 0416-9026171 y 0416-0670140 o escribir al correo maffersalud@gmail.com. Están cordialmente invitados.

DUDA. Pancho tengo una duda razonable ¿Cómo es que muchos de los integrantes de tu gabinete se están preparando para una derrota el 15 de octubre? Después te doy los detalles de lo que están haciendo y tramitando.

DC / Darwin Chávez |Verdades y Rumores | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com