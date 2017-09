Los duques de Cambridge tendrán su tercer hijo #4Sep

Este lunes a través de las redes sociales se conoció que Guillermo de Inglaterra y Catalina Middleton, duques de Cambridge, esperan su tercer hijo.

“Sus altezas reales el duque y la duquesa de Cambridge tienen el placer de anunciar que la duquesa de Cambridge espera su tercer hijo. La reina de Inglaterra y ambas familias están encantados con las noticias. Como en sus anteriores dos embarazos, la duquesa sufre hipeméresis gravídica. Su alteza real no cumplirá su compromiso de asistir al Hornsey Road Children’s Centre de Londres hoy. La duquesa está recibiendo cuidados en el Palacio de Kensington”, reza el comunicado.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

