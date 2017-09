Lilian Tintori: Me acaban de prohibir la salida del país, iba a reunirme con Macron y Rajoy  #2Sep

“Queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas en mi contra: impedir que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela”, destacó en otro mensaje compartido en Twitter

Así lo dio a conocer Por medio de su cuenta en Twitter, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien señaló que le prohibieron la salida del país. Alegó que la “ dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante”.

Tintori indicó que iba a reunirse con los presidentes de España, Mariano Rajoy, Francia, Enmanuel Macron, y con Theresa May y Ángela Merkel.

“Queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas en mi contra: impedir que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela”, destacó en otro mensaje compartido en Twitter.

Sostuvo que los embajadores de España, Alemania e Italia, la acompañaron hasta la salida del aeropuerto. “Son testigos de este atropello de la dictadura”.

Esto ocurre luego de que este viernes 1 de septiembre fuera imputada por un tribunal tras el hallazgo de 200 millones de bolívares en billetes nuevos, embalados aún por el sistema bancario, en varias cajas de madera, en un vehículo de su propiedad.

“El día de hoy en la mañana me presenté al Cicpc para declarar sobre los hechos de mí camioneta. Estando allí, frente a ese organismo, a punto de empezar a declarar, llegó a mi casa esto (muestra un documento), me imputan en un tribunal, están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay”, manifestó en un video publicado en su cuenta en Twitter, @liliantintori.

