Lilian Tintori denuncia que fue imputada por tener dinero en efectivo: “No es un delito” (Video) #1Sep

La activista de Derechos Humanos (DDHH), Lilian Tintori, informó a través de sus redes sociales que fue citada por el Ministerio Público en calidad de imputada por la investigación sobre los 200 millones de bolívares incautados en una camioneta de su propiedad el pasado 29 de agosto.

Contó que la citación se la entregaron este viernes en la mañana justo cuando se encontraba declarando por el caso en el CICPC.

A través de su cuenta de twitter, Tintori rechazó una nueva arremetida del gobierno para perjudicar a su familia: “Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay, no es un delito tener dinero en efectivo, en tu propiedad, en tu camioneta o en tu casa, así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero, yo no soy funcionaria pública, soy mamá, esposa y activista de DDHH”, dijo en un video grabado desde su casa.

“Buscan dañarnos, humillarnos y desprestigiarnos, Venezuela conoce nuestra lucha, el mundo la conoce, es clara, respetuosa y precisa, ¿hasta dónde va a llegar el régimen con tanto ataque?”, cuestionó.

Ratificó que el dinero en efectivo incautado en su vehículo es de su propiedad, destinado a cubrir “emergencias familiares”, como el caso de su abuelita de 100 años que está hospitalizada y no tiene seguro: “Yo me he dedicado a cubrir sus gastos día a día y eso no es un delito”, sostuvo.

Insistió que estas acciones del gobierno no la van a amedrentar: “Sigue la persecución de la dictadura contra nuestra familia. Nada detendrá nuestra lucha por la libertad, la paz y la democracia”.

