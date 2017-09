Juventud de VP advierte de catástrofe humanitaria y llaman a votar el próximo #15Oct

La dirigente juvenil de Voluntad Popular, Allyson Peppe, hizo un llamado a la juventud venezolana para que se reasuma la lucha para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. Resaltó en particular que los ciudadanos han dejado de enfrentarse a una crisis humanitaria para afrontar lo que está a punto de convertirse en una catástrofe humanitaria.

“Los jóvenes no podemos quedarnos sin fijar nuestra posición ante la emergencia humanitaria que hay en Venezuela. No podemos hablar de crisis, sino de catástrofe porque el 80% de los hospitales en el país no tienen capacidad de entender a los pacientes con enfermedades crónicas, porque por cada diez niños hay nueve con síntomas de desnutrición. Es por esto que exigimos a los Ministros que pongan su cargo a la orden y que vean la realidad donde un padre tiene que redoblarse en su trabajo para ver como no le alcanza para dar de comer a su hijo, esto es el 64% de las familias. Y el único responsable de esto es Nicolás Maduro y su gabinete, es por eso que tenemos que seguir con nuestra lucha, comenzando con las elecciones regionales del próximo 15 de octubre”.

El también dirigente juvenil de la tolda naranja y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, destacó que la situación de crisis ha llevado a un incremento en la deserción escolar, lo que podría haber llevado a miles de niños venezolanos a caer en los brazos de la delincuencia únicamente porque el régimen de Nicolás Maduro se ve incapaz de garantizarles el derecho a la educación básica.

“Entre el año 2016 y 2017 hubo una deserción escolar de 400.000 niños, cuatrocientos mil chamos que estaban formándose para un mejor país y que ahora no sabemos en qué situación se encuentran. Algunos se habrán ido del país o estarán trabajando, mientras que muchos otros habrán caído en los brazos de la delincuencia porque vivimos bajo una dictadura que no ha sido capaz de garantizarles la educación desde el primer grado hasta el sexto grado por lo menos. Sabemos que en doce años el régimen ha logrado reducir en 2400 el número de planteles de educación básica y hoy tenemos 27.000 escuelas de las cuales cerca del 80% de los que quedan se encuentran en una condición deplorable, no apta para educar a nuestros niños”.

Iglesias recordó que todos los planes elaborados por el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar esta situación han terminado como un fracaso puesto que los fondos eran insuficientes o nunca llegaron a su destino debido a la corrupción. “Nicolás Maduro se inventó el plan una Gota de Amor para Nuestras Escuelas y asignó 138 millones de bolívares para 8000 escuelas, pero si uno saca la cuenta nos enteramos de que ese dinero no alcanza ni para un galón de pintura. Preguntamos ¿Qué pasó con los 14 millones que habían aprobado para el pasaje estudiantil, para que las familias necesitada pudieran ahorrarse ese gasto? Esto no es un hecho de corrupción aislado, sino que juegan con la educación de nuestros niños, quienes ahora tienen que luchar hasta para mantenerse con vida”.

El ex presidente de la Federación de Centros Universitario de la Universidad Central de Venezuela, señaló que en las universidades del país se vive la misma situación pues la crisis humanitaria ha llevado a niveles muy altos de deserción y a un deterioro generalizado de la calidad de la educación superior. Asimismo, destacó el fracaso del plan Chamba Juvenil para garantizar un sueldo digno a los jóvenes que han decidido por trabajar en lugar de continuar sus estudios.

“El régimen siempre se jacta de que Venezuela es el país con mayor matrícula universitaria en la región, pero como todo es un engaño. La realidad es que de cada diez estudiantes nueve han abandonado sus estudios, que la mitad de los cupos que asignan mediante la OPSU no se concretan porque nuestros chamos no están en condiciones de asumir una carrera universitaria. Nicolás Maduro habla de las becas, pero con 40.000 bolívares apenas nos alcanza para comer dos días cuando debería durar todo el mes. Incluso quienes no estudian han sido estafados por el régimen, con un plan Chamba Juvenil que solo te entrega una tarjeta de 140.000 bolívares que no alcanzan para nada”.

En este sentido, aseguró que frente a la crisis humanitaria ha quedado en la juventud venezolana encabezar la lucha por la libertad, comenzando el próximo 15 de octubre con una victoria en las elecciones regionales. “Hoy son más familias las que lloran la muerte de un hijo que las que celebran su ingreso en una universidad. Pero pese a esto Héctor Rodríguez tiene el descaro de presumir de su gestión en el Ministerio de la Juventud y lanzarse a gobernador. Al régimen debe darle vergüenza poner en su boca la palabra juventud o la palabra esperanza. Es por eso que invitamos con mucha fuerza a seguir firmes y sin rendirnos, con el voto y la calle, porque nuestra lucha tiene que terminar con la salida de los personeros del régimen en todos los espacios de poder”.

Ambos dirigentes invitaron a votar por la opción de #LaMejorVzla en la tarjeta de Voluntad Popular, ubicada abajo y en el centro en la boleta electoral. “Los culpables de la crisis en Venezuela son los que se robaron descaradamente el dinero del país, iremos a todas las instancias que sea posible denunciar para acompañar a las familias venezolanas, víctimas de esta crisis. Debemos vencer a la dictadura y salir de ella en todos los niveles, debemos salir de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, mientras no salgamos de la dictadura Venezuela no avanzará y tengan la seguridad que no nos rendimos, seguimos en la calle y no vamos a descansar hasta salir de la dictadura e iniciar la reconstrucción de nuestro país hacia una Mejor Venezuela, por eso este 15 de octubre vota abajo y en el centro, vota #LaMejorVzla, vota Voluntad Popular”, puntualizó Allyson Peppe.

DC/NP