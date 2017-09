Julia Louis-Dreyfus fue diagnosticada con cáncer de seno

Este jueves la actriz Julia Louis-Dreyfus, anunció a través de las redes sociales que tiene cáncer de seno.

Reveló el diagnóstico a sus 750.000 seguidores en Twitter, con un mensaje que decía: “Una de cada ocho mujeres sufre cáncer de seno. Hoy, yo soy esa una”.

“La buena noticia es que yo tengo el más glorioso grupo de amigos que me apoya y me atiende, y un fantástico seguro a través de mi sindicato”.”La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, entonces luchemos contra cualquier cáncer y hagamos que la cobertura universal de salud sea una realidad”, dijo.

La actriz se hizo conocida primero como amiga del comediante Jerry Seinfeld en “Seinfeld”, una muy popular serie de la década de 1990.

