Juan Pablo Guanipa: 75% de las familias de La Guajira viven en condiciones precarias

Consolidado el liderazgo en el estado Zulia, con su proclamación como el candidato oficial de la mesa de la Unidad Democrática, rumbo a las elecciones regionales del 15 de octubre, el próximo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, inició su gira pueblo a pueblo, en la Guajira Venezolana donde se reencontró con la tierra que preserva las raíces de los zulianos.

“No podemos abandonar nuestras raíces, no podemos olvidarnos de dónde venimos, pero especialmente no podemos dejar a un lado la profunda crisis que enfrenta nuestra gente en este importante municipio de la entidad. Debemos trabajar juntos para acabar con la desnutrición severa porque ha sido la principal causa de muerte en esta jurisdicción”.

Guanipa informó que el 75 por ciento de las familias de la Guajira venezolana vive en precarias condiciones. Aseguró que ante los altos costos de los productos que se venden en el mercado del sector ‘Los Filuos’ es casi imposible llevar una alimentación adecuada.

“Este mercado de ‘Los Filuos’ debería ser un mercado binacional repotenciado y tiene una infraestructura destruida. La Guajira sólo ha servido para discursos del Presidente y del Gobernador pero en la práctica está desatendida, sólo sirve para meter sus derechos en leyes y no hacer nada para beneficiarlos”.

Agregó que los servicios públicos de la sub región Guajira se suman a la extensa lista de requerimientos que los habitantes de la zona pidieron sean resueltos lo antes posible. “No es posible que todos los días se vaya la luz, no es posible que tengan problemas con el agua y que se vean obligados a consumir este líquido tan importante en condiciones extremas de contaminación trayendo con eso gran cantidad de enfermedades, que tampoco son atendidas porque no hay hospitales que cuenten con lo necesario para enfrentar estos casos por falta de medicamentos”.

Aseguró que tras asumir la Gobernación del Zulia regresará hasta el municipio guajiro para crear estrategias que fortalezcan el comercio, generen mayores oportunidades con planes que contrarresten la malnutrición en la zona. “Nos comprometemos con la zona más depauperada de todo el Zulia y vamos a trabajar en conjunto porque le daremos a las comunidades indígenas lo que merecen tener”.

