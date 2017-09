Joven rescatado en el Ávila agradeció a los brigadistas: Ustedes me ayudaron a no volverme loco (Video) #1Sep

Enmanuel Janzen y Kaina Machado, los jóvenes que estuvieron seis días perdidos en el Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como cerro el Ávila, condecoraron este viernes a los rescatistas que dieron con su paradero, en una búsqueda que incluyó helicópteros y 16 brigadas.

Familiares de los adolescentes, miembros de Protección Civil, bomberos forestales y la organización Rescate Humboldt estuvieron presentes en el acto, al que fueron recibidos como héroes, en la sede de la brigada montada de la Guardia Nacional ubicada en Cotiza.

Leer También: Adolescentes Janzen y Machado llamaron siete veces al 911 el día que se extraviaron en el Ávila

“Cuando nunca perdí la esperanza fue cuando vi los helicópteros, me acuerdo haberlos visto varias veces y eso me aumentaba la esperanza y le rezaba mucho a Dios porque nos encontraran. Ustedes ayudaron a no volverme loco allá arriba”, sostuvo Enmanuel.

Cabe destacar que Enmanuel y Kaina se extraviaron en el imponente cerro que cubre Caracas, el pasado 19 de agosto, y fueron localizados por los miembros de Rescate Humnoldt encima del Dique Toma de la Quebrada de las Adjuntas sanos y salvos.

Los jóvenes de 16 y 14 años llevados al Hospital Clínico en dos ambulancias de Protección Civil como protocolo del rescate. Días después recibieron el alta médica y se recuperan bajo los cuidados de sus padres.

Estas fueron las palabras de Enmanuel Janzen para los rescatistas que dieron con su paradero en el cerro Ávila https://t.co/j4l9aSRLID pic.twitter.com/nGjo9yEnh8 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 1 de septiembre de 2017

#1Sep En el acto de Kaína y Enmanuel quienes condecoran a los rescatistas que dieron con su paradero pic.twitter.com/4QudQs5KzI — Maryorin (@maryorinmendez) September 1, 2017

#Ahora || Emmanuel y Kaina agradecen a funcionarios que participaron en el rescate de días pasados #1Sep pic.twitter.com/uF054WZbKp — Protección Civil (@PCivil_Ve) September 1, 2017

#Ahora | Inicia entrega de reconocimientos a equipos de rescates que participaron en búsqueda de Kaina y Enmanuel pic.twitter.com/I3TftBtU2W — Protección Civil (@PCivil_Ve) September 1, 2017

DC | NTN24