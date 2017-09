Josemith Bermúdez recibió la noticia de que ¡está libre de cáncer! (Video)

Hoy es un día más, un día más para celebrar, un día más para vivir. Disculpen mi trabalenguas, pero la alegría que siento, no me cabe en el alma y debo compartirla con ustedes. Gracias Venezuela mía. Gracias vida mía! Agradecida con tantas bendiciones infinitas. PD: Deseando profundamente que todas los seres que pasan por esta circunstancia, logren salir de esto, lo más pronto posible, sin dolor, con el alma llena! #JB #SobreHumana

