John Kelly comparó a México con Venezuela y aseguró que está al borde del colapso

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, es muy pesimista sobre la situación en México, cree que está al borde del colapso y con una crisis parecida a la de Venezuela según informó hoy The New York Times, reseña EFE.

El periódico indicó que esos comentarios fueron hechos en una cena de trabajo en la Casa Blanca, el pasado miércoles, en la que participaban el presidente de EE.UU., Donald Trump, miembros de su gabinete y políticos demócratas.

En esa reunión se estaban analizando propuestas para definir criterios legislativos en materia de migración y especialmente el caso de centenares de miles de niños que llegaron hace años a EE.UU. acompañando a sus padres indocumentados.

De acuerdo con dos fuentes, en esa cena de trabajo Trump le dio la palabra a Kelly, que fue secretario de Seguridad Nacional antes de ocupar su cargo actual y quien reiteradamente ha alertado sobre la inestabilidad en la frontera con México.

Según The New York Times, Kelly insistió en la necesidad de reforzar la frontera y, de acuerdo con el periódico, que no recoge citas textuales en esa parte, ofreció una visión marcadamente pesimista sobre la seguridad y la situación política en México.

Las fuentes dijeron al periódico que Kelly comparó a México con la Venezuela bajo la presidencia del ya fallecido Hugo Chávez, y sugirió que estaba al borde de un colapso que podría tener repercusiones en Estados Unidos.

Esta reunión formó parte de los contactos que ha tenido Trump con políticos de su partido rival, entre ellos el senador demócrata Chuck Schumer, neoyorquino como Trump, para intentar buscar a una solución en temas migratorios.

DC | EFE