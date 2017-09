Independencia de Cataluña pone en peligro participación del Barcelona en la Liga

Este jueves el Parlamento regional de Cataluña aprobó la ley que prevee convertir esa región del nordeste de España en una república independiente. Tal circunstancia ha encendido las alarmas del fútbol internacional al poner en peligro la participación del FC Barcelona en la Liga de España, afirmó el presidente de la organismo deportivo, Javier Tebas.

El dirigente expresó su preocupación por el futuro del Barca si la región del noreste de España vota a favor de separarse unilateralmente del resto del país en un referéndum programado para el 1 de octubre.

“Los clubes catalanes, si este proceso avanza, yo espero que no, no podrían jugar en lo que quede de España”, afirmó Tebas.

“Si hacen un proceso unilateral, no podrán jugar en la Liga española. No están contando las cosas como son. Espero que esta ilegalidad no salga adelante”, agregó.

Tebas también advirtió que, de concretarse la independencia, el Barca dejaría de ser uno de los clubes más grandes del mundo.

Por su parte, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que no ve “una Liga española sin el Barcelona” y mostró su deseo de que pase lo que pase, el club catalán siga integrando siempre la Liga española.

“No veo una Liga española sin el Barcelona, es lo único que puedo decir. Como aficionado al fútbol veo siempre en esta Liga al Barcelona“, manifestó.

DC | CD