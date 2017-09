Huracán Irma ya esta en Puerto Rico #6Sep ( VIDEO + EN VIVO)

Catalogado por el Centro Nacional de Huracanes como un ciclón “extremadamente peligroso”, el poderoso huracán Irma, estará haciendo su paso por el norte de Puerto Rico durante horas de la tarde de hoy miércoles.

Se espera que el ojo de Irma pase entre unas 30 a 70 millas del norte del país. El fenómeno categoría 5 mantiene sus vientos sostenidos máximos en 185 millas por hora mientras se acerca a la isla a una velocidad 16 mph moviéndose hacia oeste-noroeste. De acuerdo al boletín de las 2:00 p.m., el centro de Irma se encuentra en la latitud 18.5 grados norte y la longitud 64.0 grados oeste, a unas 90 millas de San Juan.

Sigue las incidencias:

1:58 p.m.: Hay alrededor de 50 personas refugiadas en Arecibo.

1:54 p.m.: Gran parte de su municipio de San Sebastián está sin electricidad y la Autoridad de Energía Eléctrica despachó al personal dejando sólo dos empleados en funciones sólo para atender averías con líneas vivas. Unas 20 personas permanecen refugiadas en la Escuela Nueva Urbana, mientras en Isabela, hay unas 30 personas refugiadas.

1:49 p.m.: Cuba declara estado de alerta para las provincias del oriente del país por el paso de Irma.

1:21 p.m.: Una conductora resultó herida tras caer por un precipicio en la carretera PR-411 del barrio Calvache, en Rincón. La mujer iba camino a refugiarse a casa de su hermana cuando confrontó desperfectos mecánicos. Su carro aceleró y chocó contra un portón de metal para luego caer por una pendiente de 80 pies de profundidad. La conductora fue transportada al Centro Médico de Mayagüez.

1:12 p.m.: La cantidad de refugiados en Gurabo aumenta a 16.

12:49 p.m.: Las 11 escuelas y un centro comunal de Ponce albergan más de 90 ponceños, mientras las autoridades trabajan sobre 40 casos de desalojo de residencias.

12:48 p.m.: Hay 20 personas refugiadas en tres escuelas de Lares.

12:45 p.m.: Un 20% de los 1.5 millones de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea unos 300,000 clientes aproximadamente, se encuentran sin el servicio eléctrico debido a las ráfagas que se están empezando a sentir en varias zonas de la isla.

12:42 p.m.: Hay 50 personas refugiadas en la escuela Ponce de León en Humacao.

12:26 p.m.: Se comienzan a sentir los primeros aguaceros con vientos en Aguadilla, mientras las autoridades municipales desalojan las zonas costeras del casco urbano, desde el sector El Tamarindo hasta la zona de la Victoria, así como la zona conocida como El Cerro y La Vía. Unas 50 personas están refugiadas en la escuela superior Benito Cerezo.

12:25 p.m.: La zona 10 de la AMEAD, que cubre los municipios de Caguas, Cidra, Aguas Buenas, Gurabo y Cayey ha reportado un total de 78 refugiados, de estos 34 en Caguas.

12:24 p.m.: El gobierno estadounidense solicitó a quienes tengan intenciones de viajar a Cuba que reconsideren sus planes, y autorizó la evacuación voluntaria de su personal en suelo cubano hasta tanto la emergencia haya pasado.

12:23 p.m.: La oficina de emergencias del municipio de Ponce se encuentra en el proceso de desalojo de los barrios de Buyones y Tiburones, ubicados en la carretera número uno del municipio del sur, ante el paso del huracán Irma.

12:12 p.m.: Más de 300 personas y 35 mascotas permanen, cerca del mediodía, alojadas a través de seis refugios habilitados en la Capital de cara al paso cercano del huracán.

12:11 p.m.: El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que repiensen sus viajes a Cuba, Haití o República Dominicana debido al impacto previsto del huracán Irma.

12:02 p.m.: Mira cómo luce el ojo del huracán desde el espacio.

12:01 p.m.: El gobierno cubano activó su plan de contingencia de emergencias ante el paso del huracán.

12:00 p.m.: El gobernador Ricardo Roselló realiza una conferencia de prensa sobre las últimas medidas que se toman para enfrentar la emergencia y el saldo del desalojo de los residentes del litoral este ante la cercanía de Irma a la isla.

11:54 a.m.: Las primeras ráfagas de vientos comienzan a hacer estragos en la zona este. Un árbol cayó al pavimento en sector Veve Calzada de Fajardo. El Municipio y la AEE trabajan para removerlo de la vía de tránsito.

11:30 a.m.: Nueva trayectoria ubica a Irma pasando mucho más cerca de Puerto Rico de lo que se había pronosticado. Según el Servicio Nacional de Meteorología, el ojo del huracán pasará a 26 millas al norte noreste de Culebra a las 4:00 p.m. y a igual distancia de Fajardo a las 5:00 p.m.

Irma pasará al norte de Carolina a 28 millas, a 32 millas de San Juan y a 38 millas de Arecibo. Saldría de la zona de Puerto Rico a eso de las 10:00 p.m. de hoy, cuando pase a 51 millas al norte de Aguadilla.

En estos pueblos se sentirán vientos huracanados, con ráfagas que pudieran alcanzar las 100 millas por hora.

11:26 a.m.: El tránsito regresó a la normalidad en la autopista Luis A. Ferré, en dirección de Caguas hacia San Juan, luego de que las autoridades removieran un árbol que cayó en la vía.

11:24 a.m.: T-Mobile anunció que con motivo del paso del huracán Irma estará ofreciendo llamadas, textos y data ilimitada a sus clientes en Puerto Rico que no estén acogidos al plan T-Mobile ONE.

11:22 a.m.: Crean una aplicación de internet, RefugiosPR, que le permite a los ciudadanos localizar el refugio más cercano dependiendo de su ubicación geográfica.

11:20 a.m.: Decenas de estibas de cenizas de la planta cogeneradora AES,yacen a la interperie, representando una amenaza a la salud de las comunidades cercanas a horas del paso de Irma.

La presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, Tania Vázquez reconoció que a AES no ha acatado la orden de la agencia de cubrir, con un material resistente a fuertes vientos, los residuos de combustión de carbón o el material sintético Agremax que almacene al aire libre en sus instalaciones.

11:00 a.m.: La carretera PR-1 en dirección a San Juan ya está bloqueada al tránsito.

10:48 a.m.: Según el boletín de las 11:00 a.m., Irma se encuentra en la latitud 18.2 grados norte y la longitud 64.0 grados oeste. Sus vientos huracanados se extienden a 50 millas del centro del sistema y los de tormenta tropical a 175 millas.

Irma se encuentra a 140 millas al este de San Juan.

10:38 a.m.: El gobernador aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) cuenta con los fondos necesarios para ayudar a Puerto Rico ante el embate del huracán.

10:33 a.m.: Lluvia y fuertes ráfagas golpean la isla municipio Vieques. Tumbaron ramas de árboles y obstruyeron parcialmente algunos tramos de carreteras. Se fue el servicio de energía eléctrica. Hay 20 personas refugiadas en la Casa Dale la mano a Puerto Rico.

10:23 a.m.: El Departamento de Corrección informó que completó anoche la reubicación de cientos de confinados como parte del plan de emergencias activado en las 31 instituciones correcionales del país.

10:12 a.m.: La secretaria de Educación, Julia Keleher, revela que es la primera vez que vive de cerca lo que implica el paso de un huracán, durante un recorrido por la escuela Bolívar Pagán, en el residencial Manuel A. Pérez, junto al gobernador.

10:11 a.m.: Varios árboles caídos y un poste del tendido eléctrico obstruyen varias carreteras en Caguas (PR-172, colindancia con Cidra), Río Piedras (avenida Muñoz Rivera con la Calle Borinquen), autopista Luis A. Ferré (kilómetro 12.5 en dirección de Caguas a San Juan), PR-842 (kilómetro 6.3 frente al motel La Fuente) y la calle Williams en Barrio Obrero tras comenzar a sentirse varias ráfagas del huracán.

9:41 a.m.: Río Piedras, Toa Baja están sin servicio de luz. Hato Rey tiene bajones de electricidad.

9:18 a.m.: La Policía informó que delincuentes se robaron ayer tensores de techo, paneles, tormenteras y hasta un tanque de gas de varias residencias y negocios que ubican en Trujillo Alto, Río Piedras y Cupey, respectivamente, de ciudadanos que se estaban preparando para el paso del huracán.

Autoridades #PuertoRico y #RepublicaDominicana dicen a población que sus Vidas están x encima de cualquier posesión material.#HuracanIrma pic.twitter.com/zuNV0FMiBS — G. carrion (@gcarrion013) September 6, 2017

