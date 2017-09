Henrique Capriles: “Maduro se gasta 175 mil dólares en aviso de prensa en NY Times”

Y con los 3 ceros que le quitaron al Bolívar, sería 1.000.000 Bs!!! El huracán Maduro, por donde pasa, arrasa! No hay ejemplo hoy de mayor destrucción económica en el mundo! Pero a nuestra Venezuela la levantaremos de esta desgracia! No nos dejemos robar la esperanza, esa es su única apuesta para que no se logre el cambio!

