Gennady Golovkin vs. Saúl Canelo Alvarez, en vivo: cómo ver online la pelea del año que se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas

on el cartel de “Sold out” colgado casi dos meses antes del evento y con proyección en 400 salas de cine de los Estados Unidos, Gennady Golovkin vs. Saúl Canelo Alvarez es es la pelea que todos quieren ver, el choque de planetas más esperado. La pelea se realizará este sábado en Las Vegas y se podrá ver en la Argentina por Space y Space GO (requiere ser cliente de un cableoperador.

Transmisión para Latinoamérica y el Caribe a las 9.30p.m. (ARG / CH) / 7.30p.m. (MEX / COL) / 8.30p.m. (VEN).

El pesaje se emitirá en vivo por Facebook Live el viernes 15 de septiembre a las 4.30p.m. (ARG / CH) / 2.30p.m. (MEX / COL) / 3.30p.m. (VEN).

Más allá de los títulos en juego (Mundial CMB y FIB y Súper Mundial AMB de los medianos, todos en poder de Golovkin) y de las cualidades de sus protagonistas, este evento tiene todo para ser considerado un auténtico “choque de planetas”. Es la pelea por la que todo el mundo del boxeo venía bregando desde hace tiempo. Las 20 mil localidades del T-Mobile Arena agotadas casi dos meses antes de la pelea, proyección en vivo en 400 salas de cine en los Estados Unidos y un negocio redondo en el Pay-Per-View hablan a las claras de la magnitud de la cartelera anunciada como Supremacy.

Golovkin ostenta un formidable récord invicto de 37 combates, con 33 resoluciones por la vía rápida. De esta manera, alcanza un porcentaje de nocaut del 89%. Además, está 18-0 en peleas de campeonato y 5-0 ante campeones o ex campeones mundiales.

Por su parte, Álvarez tiene un récord de 49 ganadas, 1 perdida y 1 empatada, con 34 victorias por la vía rápida y 4 títulos mundiales en 2 divisiones. En peleas de campeonato está 10-1, y 12-1 campeones o ex campeones mundiales. Algunos de sus rivales son Miguel Cotto, Alfredo Angulo, Floyd Mayweather Jr., Julio César Chávez Jr., Austin Trout, Shane Mosley, Carlos Baldomir y Amir Khan.

La previa por TV, Space Go y Facebook: pesaje en vivo + Especial 24/7

El viernes 15 de septiembre a las 4.30p.m. (ARG / CH) / 2.30p.m. (MEX / COL) / 3.30p.m. (VEN) Space transmitirá en vivo el pesaje oficial de la pelea entre Gennady Golovkin y Saúl Álvarez. Esta ceremonia también se difundirá por Space GO y Facebook Live. Y al término del pesaje se emitirá exclusivamente por la pantalla de Space el Especial 24/7 Canelo vs. Golovkin, un excelente documental que podrá volver a verse como inicio de la transmisión de la cartelera del sábado 16.

La pelea

Sábado 16 de septiembre de 2017, Gennady Golovkin vs. Saúl Canelo Alvarez, desde las 21.30 (hora argentina). Televisa Space

LN