Gaby Espino reveló que vive con miedo tras terremoto de México (Video)

Aunque ha tratado de mantener la calma y ayudar en la medida de sus posibilidades al pueblo mexicano, lo cierto es que el terremoto que azotó al país la semana pasada dejó muy afectada a Gaby Espino, hasta el punto de que la actriz venezolana, que se encuentra desde hace varios meses en México grabando la cuarta temporada de la superserie Señora Acero (Telemundo), decidió abandonar su edificio de casi 30 apartamentos para trasladarse a uno ‘más seguro’.

“Después del terremoto me da mucho miedo”, se sinceró la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Más sabe el diablo recientemente a través de las redes sociales. “Pensé que no me iba a dar miedo, pero resulta que el sábado volvió a temblar y me levanté con la alarma del sismo porque aquí en la Ciudad de México suena una alarma cuando hay un temblor fuerte. Yo estaba durmiendo y de repente me paro así de golpe y era la alarma y yo ‘mierda, la alarma, ¿qué hago?’. Resulta que cuando tú vives en un piso tan alto no debes bajar, al contrario, tienes que subir, pero yo tengo como 10 piso más arriba entonces no tiene sentido subir sino quedarme ahí”, explicó Gaby.

La angustia que sintió la también heroína de la telenovela Santa diabla fue tan grande que no dudó en pedir que la cambiaran de edifico. “Entonces me están buscando apartamento y estoy [quedándome] en un hotel de la Ciudad de México. Y estar en un hotel no es ‘chevere’, a mí por lo menos no me gusta [porque] no duermo bien”, reconoció. “Tengo mis cosas en maletas, no tengo cocina… pero ya me encontraron apartamento así que el lunes me estaré mudando”.

Espino, que nunca había vivido un terremoto –ni siquiera un leve temblor–, se encontraba en una locación en la ciudad mexicana de Pachuca grabando la cuarta temporada de Señora Acero cuando sucedió el desastre natural que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre.

“Estaba en el camper, en el motorhome [casa rodante], porque no estaba grabando justo en ese momento y el motorhome se empezó a mover horrible. Me salí y me di cuenta de que estaba temblando horrible. No sabía qué pasaba, nunca había estado en un temblor”, contó.

La actriz, que no ha dudado en salir a las calles para ayudar a las personas que sufrieron las consecuencias del poderoso seísmo, reconoció haber recibido una ‘lección de humildad increíble del pueblo mexicano’. “Aquí la gente se ha unido muchísimo para sacar adelante a su ciudad y se ha puesto el pueblo en la calle a ayudar ellos mismos y ha sido impresionante la unión y la fuerza como comunidad. De verdad que nos han dado una lección increíble”, afirmó.

Por último, Gaby pidió la ayuda y colaboración de todos sus seguidores para sacar adelante al país. “La gente lo necesita, se sufrió mucho. Se cayeron muchos edificios, mucha gente se quedó sin casas. Han sido como días supertristes, superduros, pero pues adelante. Vamos a ayudaros entre nosotros”, concluyó.

