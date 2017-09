El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara aseguró al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que “en Venezuela no hay negociación posible con engaños”.

“Dejé claro al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que no reconocemos ni reconoceremos a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y que no iremos a ningún proceso de negociación que no brinde las condiciones para la transición en Venezuela. Con lo cual estuvo totalmente de acuerdo”, expresó el parlamentario.

Guevara relató que en la reunión ambos coincidieron en manifestar que “cualquier negociación seria en Venezuela debe cumplir con condiciones que dejen ver una voluntad real de lograr la transición pacífica”.

“El Secretario General de la OEA Luis Almagro nos dijo que desde el organismo la mayoría de los países de la región mantienen la posición firme de desconocer y rechazar a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. No habrá reconocimiento, solo mayor presión”, señaló.

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional destacó la importancia de que, a pesar de los intentos del régimen por engañar a la comunidad internacional, la respuesta del mundo contra la dictadura ha sido seguir presionando con más sanciones.

“En la comunidad internacional nadie cree en las mentiras del régimen ni que quieren iniciar un diálogo real, por eso se multiplican las sanciones y la presión contra Maduro”, expresó el parlamentario.

La pasada semana el parlamentario conversó también con las representaciones de países asistentes a la 72° Asamblea General de Naciones Unidas y continúa esta semana impulsando la presión internacional contra la dictadura.

Freddy Guevara ya había visitado España, Francia, Alemania, Reino Unido y Chile, donde la oposición logró posiciones firmes por parte de los países más poderosos del mundo que se han visto reflejadas en acciones contundentes como sanciones por parte de países europeos y del continente americano contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, investigados por delitos internacionales o de lesa humanidad.

DC | NP