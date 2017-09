Este jueves el ex presidente del gobierno español Felipe González, manifestó que a su juicio el nuevo intento de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos no irá a ninguna parte, porque no tiene ni agenda ni objetivos.

González, explicó que llega a esta conclusión porque el diálogo que se desarrolla en República Dominicana sigue las mismas características del iniciado en junio del año pasado. “Era un diálogo sin una agenda ni unos objetivos, era un diálogo que ahora vuelve a reiniciarse sin agenda y sin objetivos. Por tanto, no irá a ninguna parte, desgraciadamente”, precisó.

Por otra parte, aseguró que las sanciones deben dirigirse únicamente en contra de altos cargos del gobierno responsables de violaciones derechos humanos y de corrupción.

DC/EN