Familiares de Carlos Graffe y Gilber Caro piden atención médica y libertad plena

A través de una transmisión en las redes sociales de la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, se expusieron las condiciones de encarcelamiento del diputado Gilber Caro y del dirigente de Carabobo, Carlos Graffe. Sus familiares piden libertad plena y atención médica urgente debido a las condiciones de salud de los dos dirigentes políticos del partido opositor Voluntad Popular.

Carolina Caro, hermana del diputado por el estado Miranda, informó que “tiene 5 días en huelga de hambre” e indicó que “se encuentra aislado” y que pudo verlo hace 10 días, durante la visita familiar en el centro de formación penitenciaria Hombre Nuevo Libertador, en Carabobo. “Gilber me dijo que iniciaría una huelga de hambre porque no aguanta más tortura psicológica ni daños contra la familia. Él hizo esta huelga porque quiere su libertad”.

Asimismo, agregó que durante los últimos meses de cárcel, “lo he visto deteriorado, me pide que quiere ver a su hija, a su sobrino, pero no dejan que los vea”. Denunció que “lo que viven los presos políticos es triste, porque apartan a los hijos de sus padres. Es muy triste cuando un niño te dice ¿dónde está mi papá?, quiero ver a mi papá. Esto me lo dice mi sobrina. Son cosas muy fuertes, porque nos obligan a vivir esto, pero debemos tener conciencia de que son violaciones a nuestros derechos”.

En este sentido, la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López indicó que “Venezuela entera está preocupada por el diputado Gilber Caro. La comunidad internacional se alarma cada vez que decimos que hay tres diputados presos en el país, como es el caso de Gilber, de Wilmer Azuaje y Renzo Pietro”, y agregó que “A Gilber lo conocemos, es un buen ser humano, un líder social y ejemplo de vida, de lucha y de reinserción social. Hoy es un diputado electo por los venezolanos, pero que está preso, aislado, con malos tratos, así como lo están los casi 600 presos políticos venezolanos”.

Tintori explicó que la condición de aislamiento de un preso, constituye un patrón sistemático de tortura y denunció que gran parte de presos políticos, son sometidos a esta situación. “El aislamiento es una condición donde mantienen al preso sin ningún tipo de contacto, sin leer, sin escribir, sin hablar con nadie, por eso es un trato de tortura psicológica. Ningún ser humano está preparado para vivir esto, y es lamentable que le pase a muchos presos políticos”.

Debido a las constantes denuncias realizadas por el Comité de Familiares de Presos Políticos, Tintori destacó que “las cifras de presos políticos son alarmantes. La última cifra de Foro Penal era de 566 pero justo hoy se espera confirmar la liberación de algunos de Carabobo y Zulia. Es inaceptable la persecución contra los venezolanos buenos, que hacen política, que trabajan en lo social y por los derechos de los venezolanos. Gilber Caro y Carlos Graffe son líderes sanos que deben estar en la calle luchando, no en una cárcel por sus ideas”.

Por su parte, Oswaldo Graffe, padre de Carlos Graffe, denunció que su hijo necesita una intervención quirúrgica que, si no es atendida a tiempo puede traer severas consecuencias a sus riñones. “Él sufre de cálculos renales y necesita una segunda operación de urgencia, ya que aún tienen que extraerle mediante tratamiento invasivo cuatro cálculos. El fue operado el 3 de mayo, cuando le extrajeron 3 piedras en los riñones pero aún hay que retirarle 4”.

De igual forma destacó que “Carabobo conoce el trabajo que ha hecho Carlos, es un hombre muy sano e inocente. Es un líder que salió de la generación del 2017 y está preso por ser líder social. No hay razón válida para que ninguno de ellos pague cárcel por delitos que no cometieron, solo por defender los derechos de los venezolanos. Los luchadores como Gilber, como Carlos, todos los presos políticos, son la semilla de cambio que se necesita en el país”.

Tintori junto a Graffe, Carolina Caro y Melania Alonso de Caro, madre del diputado, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se avoque a la defensa de los derechos fundamentales de los presos políticos. “Luchar por un preso político, es luchar por todos, hacemos un llamado a todas las organizaciones que conocen estos casos”.

Campaña Ángeles de la Libertad continúa sumando apoyo para los presos políticos

Tintori aprovechó la oportunidad para informar los avances de la campaña humanitaria que sostiene para apoyar a las familias de los presos políticos, quienes no cuentan con recursos para traslado, costos de salud, comida ni sustento.

“42 personas hasta el momento se han registrado en las plataformas de Ángeles de la Libertad para ayudar. Hemos contabilizado 26 venezolanos que viven en el exterior: Estados Unidos, España, Londres, Chile, Argentina; 5 venezolanos en Venezuela y 11 hermanos de otras nacionalidades americanas, que nos han contactado para ser padrinos de una familia de presos político y ayudarlos con ropa, medicinas, apoyo económico, útiles escolares, artículos de higiene, libros, difusión del caso, ayuda psicológica”.

DC/NP