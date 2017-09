¡Explosivo! Huracán Irma asciende a su máxima categoría #5Ago

Este martes el huracán Irma ascendió a la categoría mayor, con vientos de hasta 281 kilómetros por hora. Expertos aseguran que este Huracán ha sido considerado el más peligroso a medida que se acerca a las islas Leeward.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes, confirmó que Irma ha sido el más fuerte en la zona del Atlántico y fuera del Caribe y el Golfo de México jamás registrado.

El huracán se mueve hacia el oeste en el Océano Atlántico, Puerto Rico y Florida se prepara para su posible llegada. Todavía no se espera su llegada a Estados Unidos.

Asimismo, el meteorólogo Tom Sater, manifestó que “hay una pequeña ventana. Si el huracán gira antes de lo esperado, podríamos ver al ciclón deslizarse por la costa este hacia el océano, pero esa ventana se cerrará rápidamente”, explicó Sater. “Definitivamente, parece que seremos impactados por un huracán importante de categoría 3, 4 o 5”, añadió.

#Irma is the strongest #hurricane in the Atlantic basin outside of the Caribbean Sea & Gulf of Mexico in NHC records https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/P8ebbQJR4k

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 5, 2017