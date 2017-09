¡Escándalo! Alicia Machado fue catalogada como una “mujer sin valores”

Este martes Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi, catalogó de “mujer sin valores” a la actriz venezolana Alicia Machado, luego de que esta insultara nuevamente a la mexicana a través de su cuenta en Facebook.

“Hay que estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo está pasando por huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida. Una pena el ejemplo que le está dando a su hija, una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores. AM”, escribió Gómez en su cuenta en Twitter.

Durante un Live un joven le preguntó a machado por Trevi, a lo que esta contestó: “La pinche ex presidiaria esa, ya dejen el pedo con Gloria Trevi, no me sigan involucrando con esa mujer, la odio”.

“Allá en México hasta le tuve que pedir disculpas a la bicha esa porque me amenazaron de muerte porque vivía en México, pero ahora vivo en Estados Unidos, que se les ocurra amenazarme aquí, quiero ver”, expresó la ex Miss Universo.

DC/EN