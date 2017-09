Ernesto Valverde reveló por qué se lesionó Dembélé

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, explicó que la lesión del joven francés Ousmane Dembélé, que estará cerca de cuatro meses de baja, se produjo como consecuencia de un gesto “muy agresivo”.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Eibar, monopolizada por la lesión del extremo galo, el técnico azulgrana subrayó que “hay que mirar hacia adelante” y se ha mostrado convencido de que encontrará soluciones para suplir la baja del fichaje más caro de la entidad.

“Es un jugador que no ha tenido nunca un problema muscular, que no tiene experiencia para reconocer esas molestias, pero cuando un jugador que va esa velocidad y da un taconazo, entra dentro de las probabilidades de que te ocurra. Es un gesto muy agresivo”, señaló Valverde, quien negó que la lesión se deba a las condiciones del césped del Coliseo Alfonso Pérez.

En este sentido, opinó: “Si no hubiese realizado ese gesto tan fuerte, igual no habría pasado nada”. No obstante, puntualizó: “En lugar de mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante y pensar que queda un día menos para que regrese”.

Sobre las opciones que tiene dentro de la plantilla para suplir a Ousmane Dembélé, el técnico extremeño explicó que cuenta con nombres como Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Denis Suárez y André Gomes.

DC | EFE