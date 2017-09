Erika de La Vega muestra como quedó su casa tras el paso de Irma: “Los destrozos han sido increíbles”

Este es uno de los tantos árboles que se llevó Irma, gracias a Dios este no cayó encima de la casa sino en la calle. Lo más importante es que la familia este bien y unida, los destrozos han sido increíbles. El servicio eléctrico en Miami- Dade afectó a mas de un millón de personas y en Broward más de 500.000. Por mas duro que la FPL ha trabajado, aun no logra regresarle la electricidad a mas de la mitad de los hogares. Paciencia y solidaridad son las palabras que debemos tener en mente todos estos días y darle una mano a los más afectados. Con todo lo que ha pasado en el mundo en estos días deberíamos tener claro que la solidaridad no tiene pasaporte, gracias a todos los que nos recibieron en estos días, a las llamadas, los mensajes. Aquí estamos y seguimos. Buen viaje a los que van de vuelta a su casa. #HuracanIrma

A post shared by Erika De La Vega (@erikadlvoficial) on Sep 12, 2017 at 8:48am PDT