El problema sigue siendo el mismo: Nicolás. Por Angel Monagas (@AngelMonagas)

El 15 de octubre próximo, es casi un hecho que el país se torne de color blanco, amarillo y azul. La oposición, salvo algún hecho fortuito, debiera ganar la mayoría de las gobernaciones.

Hasta el presente, quizá la MUD pierda Aragua, Amazonas, Portuguesa, Vargas, Apure, Yaracuy y tiene problemas en Sucre. Fundamentalmente motivado a un problema de unidad y de un elemento pragmático muy bien utilizado por el Gobierno. Es posible incluso, no he visto los últimos estudios de opinión, que las pierda todas.

¿Desaparecerá el chavismo?

Insisto que eso es completamente falso. No es verdad que el gobierno lanzó las elecciones regionales, como una “trampa cazabobos”, para que la oposición las rechazará. El Alto Gobierno sabe perfectamente que quien domina la MUD, no es el radicalismo, sino la moderación. Los que creen en la negociación. De hecho, los radicales o “guarimberos” (termino que algunos no gusta y solo lo uso para graficar) apenas ganaron una candidatura: Zulia, porque aunque es de su mismo partido, Ocariz que triunfo en Miranda, siempre ha abogado por el “entendimiento”.

¿Entonces?

El gobierno pierde y gana. Pierde electoralmente. Ante la opinión pública nacional e internacional, se demostrará que el 99% de esos “constituyentes” son producto de las ausencias y no de la presencia. Se evidenciara que el país no cree en el Gobierno, no son mayoría y será como en el 2015, castigado. El voto (Ojala no vuelvan a confundirse en la MUD), será la expresión de un rechazo y no de una afirmación.

Maduro domina todos los poderes e insiste en gobernar, con las mismas ideas que tienen al país encajonado.

Mientras no tengamos otro Presidente, los problemas no se resolverán. No regresará la confianza. El economista Alfredo Rincón sobre la inflación señala: “…dicen ellos, es producto de la guerra económica, del dólar Cúcuta y Today, y de los especuladores. Claro que hay especulación y los consumidores debemos reaccionar a ella, pero la mayor causa de la inflación es que hoy hay tres mil veces más liquidez que en la economía de 1998. Si usted tiene 3.000 veces más M 2 y produce menos, el resultado es una espeluznante inflación. Eso en la perspectiva monetarista, pero por el lado de los costos de producción e importación, con 1000 Bs de 1998 (que luego bautizaron como bolívar “fuerte”) se adquiría 1,74$. Hoy para el dólar DICOM que casi no se consigue, el bolívar vale 0,0003”

De un amigo en la clandestinidad tomo parte de este análisis:

¿Hacia dónde vamos?

“Muchas personas aseveran que el Presidente, está destruyendo el Legado de Chávez al pretender cambiar su constitución de 1999, pero esto NO es así. Maduro es el legado de Chávez y todos los cambios que pretenden hacerle a la CN están contemplados en un proyecto realizado entre Cuba y Venezuela y que lleva por nombre PNSB (Proyecto Nacional Simón Bolívar) y que fue plasmado en un documento en el año 2007 y que intentó plasmar en el referéndum consultivo para la reforma de la CN y el cual perdió en su oportunidad electoral. Ese proyecto es mejor conocido como el Plan de la Patria y es la entrada o el inicio del cambio de nuestro modelo socioeconómico hacia el Estado Comunal. Ahora bien, si el proyecto está listo ¿Por qué entonces la duración de dos años de la ANC?”

“Voy a tratar de resumir mi respuesta. VENEZUELA No tiene liquidez monetaria suficiente como para seguir importando bienes y servicios y mucho menos para impulsar el modelo productivo, lo que conlleva a que seamos un Estado que depende y LEAN BIEN, depende del constante endeudamiento para seguir perpetuándose en el poder. Es decir, necesita que le presten dinero para pagar deudas viejas y de esa manera no atrasarse en sus obligaciones crediticias y luego poder nuevamente pedir más dinero prestado para seguir pagando deudas viejas y así sucesivamente en un círculo vicioso que sigue y sigue hasta que explote la burbuja. Algunos países incurren en esta práctica perversa, como es el caso de Grecia por nombrar uno solo. Ahora bien, una de las pocas cosas que hizo bien BORGES, fue enviar un comunicado internacional en donde señaló que NO se reconocería ningún acuerdo extranjero que no fuera AVALADO por la AN. Esto fue un duro golpe para el chavismo por atacar el ÚNICO medio de ingresos que aún lo sostiene en pie. Rusia y China, principales proveedores por no decir DUEÑOS del país, pidieron a Maduro que resolviera ese inconveniente y trató de hacerlo a través de decisiones del TSJ pero que no le sirvieron de nada.Es por esto que se buscó la solución a través de la ANC, como supra poder por encima de la AN y que puede (según ellos) de esta forma subsanar dichos inconvenientes. Es por esta razón que Rusia y China sí reconocen la Instalación de la ANC, a diferencia del resto del MUNDO, pero este reconocimiento pende de un hilo muy delgado que en cualquier momento puede romperse”

REGION CAPITAL

Manuel Rosales habilitado por el CNE para ejercer cargos públicos. Esta noticia no se ajusta a la realidad y sigue generando especulaciones. Fue un “error” (o seria a propósito como un globo de ensayo). Nadie de este partido se ha preocupado por atacar el gravísimo problema de desconfianza que genera UNT y Manuel Rosales.

ES QUE NO LAS PIENSA Buena esta de Luis Florido: Aseguró que “no hay un diálogo aún sino una etapa exploratoria para ver si hay condiciones para iniciar un proceso de negociación”.Algunas preguntas surgen. ¿Para iniciar una llamada “etapa exploratoria” se habla, se usa la comunicación? ¿Eso no es diálogo? Sería bueno que el diputado aclare cuál es su definición de diálogo.

SOBRE EL DIALOGO El gobierno miente descaradamente. Es falso que los puntos planteados sean los leídos por Jorge Rodríguez. Lamentable, que la MUD tampoco dice la verdad porque es falso que ellos no aceptaran la negociación. Peor aún, no miente el Presidente cuando asegura que las reuniones se han venido realizando cada cierto tiempo. Eso no debe extrañarnos ni debe causar alarma. Falta seriedad y entereza en la MUD para asumir públicamente los encuentros sostenidos.

LAPIDARIO Henry Ramos Allup, quien haciendo uso de su sobrada capacidad argumentativa respondió a los señalamientos de PJ en el caso del estado Aragua: “…El recurso es su derecho, más no el de denostar de quien por diez años fue su compañero de partido y a quien en su momento propusieron como candidato a la Alcaldía de Caracas y como diputado que encabezó la lista de la unidad a la Asamblea Nacional a la que resultó electo. No puede admitirse que por el hecho de haber competido y ganado el evento primario, lo conviertan de la noche a la mañana en abominable bestia negra de la política local”. Sobre el caso Amazonas:“Insólitamente el gobernador, jefe de todo el poder local, incluyendo la gobernación, las alcaldías de Atures y Autana, la policía, la presidenta de la Junta Electoral de Primarias de Amazonas y hasta las líneas locales de transporte, denuncia que su candidato fue víctima del ventajismo y de una enorme trampa, cuando en Amazonas todos saben lo que hicieron el gobernador y su equipo, además del gobierno nacional que en este caso ayudó al candidato del gobernador para ganar una elección que finalmente perdieron ante Bernabé Gutiérrez, que en apenas una semana de campaña despertó los entusiasmos y adhesiones que Guarulla perdió en diecisiete años de gestión gubernamental. Lamentable también en los casos de Aragua y Amazonas es que dirigentes nacionales de partidos que respaldaron a los candidatos perdedores se entrometiesen en asuntos regionales alentando irresponsablemente los excesos que más bien han debido mitigar”

APURE

El diálogo y la negociación, tampoco ha hecho nada en casos como el de Carlos Andrés García, quien muere por falta de atención médica luego de 9 meses injustamente preso.

YARACUY

Irregularidades en Primarias El candidato Biaggio Pilieri “Lo mismo que está exigiendo Primero Justicia en Aragua, lo estamos exigiendo nosotros…”. Más de 4 mil personas se quedaron sin votar. Los que reclamaron además fueron difamados y acusados.

SUCRE

Algo similar a lo que ocurrió en Zulia, sucedió con el ex Gobernador Ramón Martínez, quien perdió frente a Roberto Alcalá de PJ, en una campaña con una fase previa de muchos ataques y difamación. Sin embargo, Ramón Martínez negó que vaya por fuera. Fue mal entendido. Es “…una falta de respeto de algunos factores de la unidad que en vez de reconocer su valor como líder, perseguido y exiliado político, solo se dedicaron a descalificarlo y maltratarlo”, “por eso no es fácil abrazar los sentimientos encontrados, pero estoy seguro que por la unidad y el futuro de Sucre se debe reflexionar”, acotó.

“Nosotros aceptamos los resultados del 10 de septiembre, pero nos vamos a medir con los votos en las tarjetas del Movimiento al Socialismo (MAS) y Avanzada Progresista (AP), que son los partidos que inscribieron mi candidatura y la vamos a activar para apoyar a Robert para qué gane la Gobernación, y recoger el sentimiento de los sucrenses, para demostrar que somos una fuerza importante que tiene derecho a capitalizar sus fibra política en los 15 municipios del estado Sucre”, concretó Martínez.

ZULIA

LA CAIDA DEL IMPERIO. A pesar de sus esfuerzos, la opinión pública bien manejada, la carencia de respuestas, permeo el inconsciente colectivo en contra de los Rosales. Más de dos años de una fuerte campaña que nunca tuvo respuestas. Triunfo el voto castigo. Guanipa se montó en la ola del cambio y sigue en ella.

¿DESAPARECE ROSALES Y UNT? Depende de ellos. Desde 1998, no perdían una elección regional. Los auténticos líderes se conocen en las derrotas. La pendiente está en su contra. Lo primero que tiene que entender Manuel Rosales “No es la verdad que nosotros creemos, sino la verdad que cree la gente”. Arias perdió una vez y luego se recuperó. Guanipa viene de perder dos veces y ahora gano. Sobran ejemplos. ¿Cuántos votos ofrecerá UNT en su tarjeta? De eso dependerá su futuro.

EL RETO DE GUANIPA:

Superar los resentimientos de una campaña como estas primarias no es fácil. Muchas heridas. Cuando se reunió con la MUD, su único punto fue nombrar una MUD que dirija una persona distinta a Blanchard y a Gustavo Ruiz. Un “outsider”.

El gran riesgo de Guanipa es no lograr asumir la unidad en su amplio espectro. Un error, no respaldar la institucionalidad del partido COPEI y de la MUD. A él le interesa quien sea el dueño de la tarjeta. Lo demás se resuelve en el camino.

¿Qué espera la gente?

Promesas. Muchos analistas señalan que nadie vota por un candidato que no prometa lo inalcanzable. A manera de broma vale este ejemplo: “Basta de realidades queremos promesas”.

TEMA DE PANCHO: “YO VOTO POR PANCHO, YO SI ACEPTO EL TRATO”.

Además del jingle de la canción de Maluma, el Gobernador Arias pretende convencer al electorado, que el Zulia no está bien pero si mejor que el resto del país, gracias a su gestión. Según él no se puede elegir a quien causo “destrozos” y además porque los recursos y las obras no llegaran para ser utilizados en quien más que ayudar al Zulia, busca sacar a Nicolás. Arias intenta además convencer a la gente, que no se castiga a Nicolás votando contra él, sino que se castiga al Zulia. ¿Lo logrará? Primero debe convencer a la militancia chavista, a los trabajadores, para que no experimente lo mismo que acaban de sufrir los Rosales.

Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @angelmonagas. Estamos de lunes a viernes a las 6am por periscope (cuando hay internet) y por Mararitmo 900AM y La B94.1FM. Mi correo caigaquiencaiga@protonmail.com

DC / Angel Monagas / Ex Diputado CLEZ / Caiga quien caiga / @AngelMonagas