El Cisco Kid vs Pancho Arias, por Adolfo Hernández (@Amigosporvzla)

La serie del Cisco Kid, fue creada en 1.927, por O. Henry, luego llevado al cine en 1.943, teniendo como protagonistas a “Duncan Reinaldo”, con su caballo “El Diablo de color blanco y negro”,más tarde incluyeron aLeo Carrillo, como Pancho con su caballo “El Loco de color marrón”, el Cisco fue confundido como bandido, por parte de la gente que actuaba impunemente en complicidad con los Comisarios y Alguaciles, que mal representaban la ley. Cuando en realidad era una especie de Robín Hood, por sus defensas hacia los pobres, cada episodio terminaba diciendo “Oh Pancho, y este contestaba Oh Cisco”. Y traigo el tema a colación vista la problemática política y económica del Estado Zulia, cambiando en nombre del artista del Cisco Kid, por quien les suscribe, y el de Pancho, por Francisco Javier Arias Cárdenas. Ahora Pancho tú que si conoces parte de mis luchas sociales, sabes que fui agredido hasta en mi hogar por el Indepabis, Sencamer, Ministerio Publico, Tribunales y el TSJ, por defender los derechos del Colectivo. Pero Pancho como no puedo ser mezquino contigo, así medio te veía a ti, el pueblo en los años 95,96,97,98,99 y 2.000, cuando asumisteis las competencias de Puentes,Vías, Carreteras, Puertos y Aeropuertos, las cuales habían sido creadas por Leyes Especiales de Transferencias, en los años 1.991,1992,y 1.993 por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia.“Agarrando manguitos bajitos”.

Oh Pancho Arias… este 16 de septiembre de 2.017,observe tus declaraciones por el Diario la Verdad,“Gobernación apuesta por descentralizar la empresa eléctrica”, donde confirmaste que estabas conversando con los sectores productivos del Estado, con los Constituyentes, con el alto gobierno para solventar la inestabilidad del servicio eléctrico en el Zulia.Reconocisteademásque los muchos bajones ocurridos, tienen que ver con la caída por fallas y saboteos en la línea que viene desde las instalaciones de Corpoelec cuatricentenario hasta Raúl Leoni. De igual forma en el acto del Día del Servidor Público, planteaste, que la región necesita una empresa fuerte, que produzca y distribuya electricidad para los zulianos, con manejo de recaudación desde la región, y que pueda tener acceso a la designación de divisas. Oh Pancho… “Que tarde piaste pajarito” como dice el dicho, será que no recuerdas el Recurso Legal, que introduje el 10-03-1.999, en Sesión Abierta en la plaza del Mojan, por parte de la Asamblea Legislativa, el cual recibió su Presidente Elías Matas, y al otro día lo introduje por la Secretaria de tu Despacho, en la Residencia Oficial; por los constantes atropellos y abusos que cometían los Directores de empresas Enelven y Enelco en nuestra región, al instalar unas “Cajeras Antifraudes”, que resultaron ser un fraude para los usuarios, pues aumentaban sus consumos eléctricos, en el cual planteé:

PRIMERO: Solicitar al gobierno nacional la competencia y transferencia de los servicios de energía eléctrica para el Estado Zulia. SEGUNDO: Le solicite tanto al Gobernador como a los Diputados de la Asamblea Legislativa, tramitar la nulidad absoluta de las Resoluciones Ministeriales 016 y 177 (Pliego Caldera). TERCERO: Solicite tramitarán ante el Presidente de la Republica yal FIV la destitución de la Junta Directiva de Enelven. “Por ofertar Enelven, Enelco y Procedatos a precio de gallina flaca, 700 Millones de Dólares a Seneca”. CUARTO: Solicite al Gobernador, decrete el retiro de lasCajeras Antifraudes.Oh Pancho…será que alzhéimer te tiene como loco, y no recuerdas que por medio de oficio No 92090 del 07-10-1.999, la Gobernación me otorgo hasta un permiso para usar mi Camioneta, con equipos de Sonidos, para recolectar las firmas, para la realización de un Referéndum Consultivo, contra la supuesta privatización de Enelven y Enelco. Oh Pancho Arias, será que tu amnesia es tal, que te olvido también, que en Enero de 2000, el malestar popular era tal, por la Aplicación del Pliego Caldera, que me llamaste, para que te llevara de nuevo mi Recurso, con toda su argumentación, pues se había extravió tanto en la Gobernación como en la Asamblea Legislativa. Y lo entregue de nuevo en tu despacho el 24-01-2.000. Solicitando la transferencia de Competencias del Sector Eléctrico y otras cosas más:

Como la denuncia que hice el 21-01-2000, por el Diario Panorama, un nuevo incremento general de un 9% más, aprobado Hugo Chávez , mediante el Decreto de Ley del Sector Eléctrico, por las divisiones del áreasde: Generación, Trasmisión, Distribución, Comercialización, Gestión del Sistema Eléctrico y la Comisión Nacional Eléctrica. “Gracias a Dios enfrente la privatización y este nuevo impuesto por división del área no se dio”.Oh Pancho Arias, no podrás negar tampoco que gracias a nuestro basamento legal, del recurso in comento. Túlograste suspender a medias el Pliego Caldera, que aumentaban el costo de las tarifaseléctricas a estándares internacionales,“cada seis meses”, lo que haría impagable el servicio eléctrico, pero no lograste sacarfue el CACE “Combustible” FAP “Factor de Ajustes de Precios por Inflación” CIM “Costo de Impuesto Municipal, de estos tres últimos factores, me toco desarrollar una lucha titánica, que hasta no terminarla no desarrollare su libro. Lo cierto fue que unas de mis denuncias que realice, la cual despertó un alboroto por el Cobro ilegal del CIM, en los Tribunales Penales, Tribunal Supremo deJusticia, en la Cámara Municipal de Maracaibo, y se la presente al Presidente Hugo Chávez, la cual logro su primer objetivo, a favor del pueblo.

Mediante Decreto No. 5330, del 02 de Mayo 2007, publicado el 31 de Julio de 2007, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, Según el Artículo 12, elimino este cobro, que dichas empresas trasladaban ilegalmente a los usuarios. Y (Enelven) lo cobro hasta el mes de Noviembre. Pero el 08 de Noviembre 2.007, la Cámara Municipal de Maracaibo, aprobó un Acuerdo No 003-2008, publicado el 02 de Octubre 2.008, Gaceta Oficial No: 011-2.008. “Cosa Juzgada, pues Enelven no apelo”,el cual le Ordena PRIMERO: A la empresa Enelven,a excluir del cobro a los usuarios las cargas por conceptos CACE “Combustible” FAP “Factor de Ajustes de Precios por Inflación” CIM “Costo de Impuesto Municipal, SEGUNDO: Le Ordena a la Sociedad Mercantil EnergíaEléctrica de Venezuela (Enelven) a que reintegre las cantidades indebidamente cobradas. “Lo triste ha sido, que Corpoelec, no ha cesado su intención de seguir cobrando estos conceptos ilegales, en los recibos de electricidad, configurándose un gran robo contra el bolsillo de los usuarios”. Oh Pancho Arias…¿Sabes que a cada uno de los usuarios que paga el servicio por dichos conceptos, tendrán que regresarle 36 meses de servicios de consumo?¿Tendrá el Gobierno Nacional dinero para solventar dicha deuda? Y eso que CIM ya no lo cobran. Sin poner las Multas Eléctricas y un 32% Cobrado ilegalmente por cuatro meses, que hasta Rodrigo Cabezas y otros Diputados del PSUV, anunciaron que Enelven tenían que devolver.

Oh Pancho Arias… Yo si soy un hombre ganado a la Transferencia de los servicios y descentralización de los mismos, pero tú no, y no solamente por este caso te lo digo; fíjate el 07-03-2.008, le hicimos llegar un Estudio Jurídico-Histórico-Legal, al Gobernador del momento Manuel Rosales, al C.L.E.Z y al Procurador del Estado Zulia, defendiendo el agravio presentado en nuestro Estado, por la medida ilegal de Hugo Chávez, de quitarles las Competencias y administración al Gobierno del Estado Zulia, sobre sus Vías, Puentes y Carreteras, si no lo hicieron en su momento dichos representantes populares, allá ellos y su conciencia. Pero igual ante la escasez del Agua Potable y la contaminación reinante en el Lago de Maracaibo, el año pasado en dos oportunidades el 17-03-2.016 y el 06-06-2.016, te presente ante tu Despacho y ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia, la solicitud sobre“El Proyecto de Ley de Transferencia del Agua Potable y Saneamiento Para El Estado”, transferencia aprobada desde el 31-12- 2001, por la Asamblea Nacional, debido a que la transferencia a los Municipios no podía durar más de 5 años, según el artículo 134 de la Ley Orgánica Para La Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento.Y me pregunto:¿Que hicisteis tu Pancho Arias…Solicitarle a la Asamblea Nacional, hiciere una ley, para devolverle la competencia a Hidrólago y al ICLAM, la que aprobaron en su primera discusión? ¿Oh Pancho miento?Tú eres corresponsable de lo que hoy pasa en la región, pues no puedes con lo que hoy pasa en la Gobernación, con la corrupción de los alimentos y sumado le arrebatas las competencias de la policía, Bomberos, Aseo Urbano a la Alcaldía. No ofrezcashoy en campaña electoral la Transferencia del Sector Eléctrico, por las constantes fluctuaciones y apagones eléctricos, que tantos aparatos han dañado.

Mientras el Ministro del Sector Eléctrico, ya ha ofrecido cortes programados, sin poder culpar al niño “verano”, la iguana, los pajaritos, ni volantines, ni a los cuellos de botellas, ni a la falta de inversiones, puesmás de 3.000 Millones de Dólares se han invertido en el Sector.Le echaron esta vez, la culpa a los cercados eléctricos, que es irrisorio su consumo.Oh Pancho… no recuerdas que Hugo Chávez, vino el 3 de septiembre 2010 al Zulia, y puso en servicio Termozulia IV, fuente Diario Que Pasa, y Nicolás Maduro aprobó los recursos para el proyecto Tamare “Termozulia V” según declaraciones que tu mismo diste con Jesse Chacón, el 6 de septiembre 2.014, por Versión Final,donde por cierto también expresaron la aprobación de losrecursos para el Puente Nigale, (Hoy Paralizado). El problema Pancho está en parar la Corrupción, y tener buenos Contralores y Legisladores que estén pilas con tantos funcionarios facinerosos. Oh Pancho… ¿Tú no fuiste a inaugurar el Sistema Eólico de la guajira? “Que no prende ni un bombillo de arbolito”. ¿Sera que nadie responde por eso? Ni por nada de lo que se pierde en la empresa o es que compraron tanta chatarra que hizo rico a muchos. Creo que este gobierno está raspado.

