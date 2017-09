Dudamel sobre partido ante Argentina: “Saldremos con la misma intensidad”

Rafael Dudamel, seleccionador nacional Vinotinto, se expresó en rueda de prensa en referencia al próximo partido contra Argentina, este martes en la ciudad de Buenos Aires.

El máximo estratega de Venezuela manifestó que la selección debe de mantener la misma intensidad mostrada ante Colombia, incluso hasta mejor frente a la albiceleste.

“Mantener el nivel de atención y de intensidad en el partido en este tipo de eliminatorias como la nuestra la sudamericana es vital”, apuntó el técnico de la selección criolla.

El entrenador también hablo con base al estado anímico de la plantilla a pesar de no tener los puntos suficientes para alcanzar el Mundial de Rusia 2018.

“La sensación es de tranquilidad y confianza, el jugador sabe cuando hizo su trabajo bien y sabe cuando quedó en deuda con el cuerpo técnico y con la afición”, señaló.

Además, recalcó que le hubiese agradado ganarle a Colombia, pero está contento con el resultado obtenido.

“Nos hubiese gustado ganarle a Colombia, pero el resultado fue bueno, más no nos podemos quedar allí, y hoy el equipo está tranquilo, consciente de la diferencia del rival (Argentina) tácticamente hablando dentro de 90 minutos o más, añadió.

Por otra parte, el estratega habló sobre Juan Pablo Añor y su posible puesto como sustituto de Alejandro Guerra.

“Juan Pablo Añor ha venido ganando un espacio por su capacidad por lo que ha demostrado en el fútbol europeo, hizo pre-temporada con el primer equipo del Málaga, no completa”, recalcó.

Por otro lado, argumentó que se preocupa principalmente por la situación física de los jugadores.

“Cabe destacar que hace unos meses fue operado de una pubalgia, pero al momento de confeccionar esta convocatoria, todavía sentía molestias, pero nosotros no solo pensamos en la selección sino también en el estado físico de los jugadores”.

A su vez, señaló el porqué de la no convocatoria de Roberto Rosales durante esta doble jornada premundialista.

“Rosales venía siendo titular indiscutible en nuestro proceso, y no se encuentra disponible porque sencillamente sus lesiones han sido recurrentes, por ende preferimos conservar la integridad del jugador”, comentó.

Finalmente, Dudamel recalcó que el manejo de los recursos no le compete, por ende, no es el más indicado para responder si seguirá al mando de la Vinotinto o no.

“En esas aguas no nado yo, he estado ligado netamente a lo deportivo, más no a lo administrativo”, finalizó.

DC | Ovación Deportes