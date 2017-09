Dos mujeres secuestraron a un sujeto en Trujillo (Foto)

‪#CICPC SD Trujillo rescató sano y salvo José Eduardo GODOY González (30)‬ ‪Logrando la aprehensión de Sorelys Viviana CABRERA ALDANA (22) y Ámbar Betzabeth ECHEVERRIA GUZMAN (21), asimismo se logró la identificación de Roberth Alejandro RODRIGUEZ DUQUE (29) quien se encuentra en fuga.‬ ‪El rescate de este ciudadano fue realizado en el sector Barbarita la torres, parte alta, casa s/n, Parroquia matriz, Municipio Trujillo, estado Trujillo.‬ ‪Funcionarios adscritos a la SD Trujillo lograron la aprehensión de las referidas ciudadanas, por cuanto tenian en cautiverio dentro de una residencia a la víctima en mención, ya que le estaban solicitando a los familiares una alta suma de dinero a cambio de su liberación, quedando las misma a la orden de la fiscalía de flagrancia del Ministerio público.‬ #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #Policia #criminalistica #paz #instagram #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #PoliciaCientificaDeVzla

