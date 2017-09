Donald Trump urge a restaurar la democracia y libertades políticas en Venezuela (Video) #18Sep

El presidente de EE.UU., Donald Trump, urgió este lunes a la “restauración plena” de la democracia y las libertades políticas en Venezuela, al inicio de una reunión con varios mandatarios latinoamericanos para tratar la crisis en ese país.

Trump dijo que la situación actual en Venezuela es insostenible, “completamente inaceptable”, y recordó las sanciones que ha impuesto EE.UU. bajo su mandato contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A la reunión con Trump, que se celebra en un hotel de Nueva York, asisten el presidente brasileño, Michel Temer; el colombiano, Juan Manuel Santos; el panameño, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti.

Según fuentes diplomáticas brasileñas, que fueron las primeras en informar de la reunión de hoy, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, también estaba invitado al encuentro con Trump.

Pero Kuczynski suspendió finalmente su viaje a Nueva York debido a las actuales tensiones políticas en Perú.

Tras subrayar que los países presentes en la reunión son “algunos de los mayores aliados” de EE.UU. en el continente, Trump denunció la “dictadura” impuesta por Maduro, sobre la que subrayó que ha provocado una “terrible miseria y sufrimiento” a los venezolanos.

Venezuela “fue uno de los países más ricos” y ahora “está colapsando” y sus ciudadanos “se mueren de hambre”, enfatizó Trump.

El presidente estadounidense dio las gracias a los mandatarios presentes por “condenar” al régimen de Maduro y dar un “apoyo vital” al pueblo venezolano, al alertar de que su Gobierno está “preparado” para tomar nuevas medidas, sin detallar cuáles.

Trump no respondió a una pregunta acerca de si sigue evaluando una solución militar para Venezuela, como aseguró el mes pasado.

