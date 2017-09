Deyna Castellanos sigue brillando marcando un doblete con Florida

La deslumbrante jugadora venezolana no deja de marcar en los Estados Unidos y en esta ocasión su víctima fueron las chicas de Alabama.

El equipo de Florida iniciaría perdiendo el cotejo pero la criolla se encargaría de igualar las acciones sobre el minuto 20’ de la primera parte, para así lograr su tanto número 7 de la temporada.

Deyna también participaría con una asistencia para su compañera Adrienne Richardson, la venezolana sentenciaría el partido con su segundo gol ya sobre el tiempo añadido y lograría su 8vo gol de la campaña, y sería nuevamente la figura de su equipo Florida State Seminoles. El marcador final sería un 4-1.

DEYNA! The Noles now lead 4-1 with two minutes left on another assist from Robbins! #LMIC pic.twitter.com/FjCQ9cDlZ9

— FSU Soccer (@FSUSoccer) September 13, 2017