¡Devastador! Fotos satelitales muestran el antes y después del paso de Irma por el Caribe

El drástico contraste de lo que eran populares destinos turísticos caribeños, con la desgarradora escena que presentan ahora, deja al descubierto toda la fuerza con la que el demoledor huracán Irma arrasa todo lo que encuentra a su paso.

Las islas de San Martín, San Bartolomé, así como las islas Vírgenes británicas, entre otros países de la región, han sufrido las consecuencias del ciclón, que en poco tiempo convirtió en ruinas hoteles de lujo, infraestructura y viviendas.

En las siguientes imágenes satelitales se puede apreciar el antes y después del devastador paso de Irma por el Caribe.

Before & After: Hurricane #Irma Vs The Caribbean Islands – NASA / ABC News pic.twitter.com/vZA7hg5CMX

— Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2017