Del Potro se metió en cuartos del US Open con una remontada heroica (Video)

Juan Martín Del Potro (28° del ranking de la ATP) logró un triunfo heroico. Por los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos, el tandilense se impuso en un duelo dramático al austríaco Dominic Thiem (8°). Fue 1-6, 2-6, 6-1 y 7-6 (7-1) y 6-4 para el argentino, quien se sobrepuso a un estado gripal y que terminó con el estadio Grandstand rendido a sus pies.

No le faltó nada a la remontada de Del Potro, que parecía se iría rápidamente después de dos sets en los que estuvo errático y con escasa movilidad, y que levantó dos match points en el cuarto set.

El tandilense amaneció con malestar y fiebre. Y durante el primer set, que se le fue en apenas 36 minutos, pidió dos veces la atención del trainer.

Las cosas no cambiaron en el segundo set. Delpo estaba lento y errático y Thiem le quebró dos veces consecutivas para ponerse 4-0. El argentino esbozó una reacción: ganó su saque y dispuso de triple break point en el game siguiente, un juego de altísima intensidad que finalmente se llevó el austríaco, que luego se llevó el parcial por 6-2.

Sin embargo, las buenas señales que Delpo dio en el segundo set eran un indicio de lo que venía. El tercer parcial lo mostró en su mejor versión: el saque comenzó a responderle y volvió a intimidar con el drive, además de ganar en movilidad. Así, con dos quiebres sobre un saque de Thiem -quien bajó su nivel- ganó el set.

Del Potro quebró en el game inicial del cuarto set, pero no pudo sostener su nivel y Thiem ganó cinco juegos consecutivos. Parecía que se quedaba con el partido: sacó 5-3 y 3-0. Pero Delpo lo remontó: quebró y ganó su game en 0-0 para hacer explotar el estadio.

En el 5-6, Del Potro salvó dos match points con sendos aces y forzó el tie break, en el cual se llevaría el set. Otra vez, la Grandstand enloqueció.

Flashes of 2009 with a MONSTROUS forehand from @delpotrojuan as he levels the match at 2 sets all!

Can you believe it?#USOpen pic.twitter.com/tYgUWNDFp3

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2017