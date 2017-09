David Bisbal le responde a Chenoa: “En una relación hay muchas versiones, en este caso hay dos”

“En una relación hay muchas versiones, en este caso hay dos”. Así de tajante, pero tranquilo se ha mostrado David Bisbal, de 38 años, ante las revelaciones de quien fue su novia durante tres años, la también cantante Chenoa, de 42 años, que ha detallado cómo terminó su noviazgo en su libro biográfico Defectos personales. “No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida”, cuenta la artista en su relato, que se agotó a las dos horas de salir a la venta este miércoles.

Leer También: Chenoa contó los verdaderos motivos de su ruptura con David Bisbal en su autobiografía

Aunque sucedió hace ya 12 años, toda España ha vuelto a revivir aquella relación que surgió en la academia de Operación Triunfo (2002) y acabó tres años después, con la imagen de una Chenoa destrozada dando explicaciones de su ruptura con Bisbal en chándal y llorosa a los periodistas que se congregaban en su portal.

El intérprete de éxitos como: Ave María y Silencio dice haberse enterado de toda la polémica a través de las redes sociales y se ha mostrado muy sorprendido porque él pensaba que ambos habían acercado posturas en el programa OT: El reencuentro. “Me ha sorprendido un poco porque yo creo que cuando estuvimos en el programa se superaron muchas cosas. No solo entre nosotros, sino entre todos los compañeros”, ha dicho ante las cámaras que le captaron cuando iba a recoger a su hija Ella, fruto de su relación con la diseñadora Elena Tablada (con quien comenzó después de terminar con Chenoa).

Y no es que la cantante no lo haya superado, pues prueba de ello es la buena relación que se pudo ver entre ambos precisamente en el programa al que Bisbal hacer referencia y en su posterior concierto, sino que Chenoa no ha querido desechar esa etapa de su vida de su relato autobiográfico. “Lo cuento ahora porque quiero”, decía esta misma mañana la intérprete de Soy humana durante la presentación del libro. “Me he guardado bastantes cosas”, añadía.

Habrá q ensayar no? #escondidos 🙌🌠@davidbisbal A post shared by Chenoa (@chenoa) on Oct 22, 2016 at 5:10am PDT

El almeriense ha querido restar importancia a todo el revuelo ocasionado y ha reiterado que, aunque no le gusta hablar de su vida privada, no está enfadado. “Soy muy positivo en la vida y prefiero siempre estar en el equipo de desearle lo mejor a las personas”.

DC | El País