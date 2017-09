¡Cuidado! Presuntos paramilitares extorsionan a venezolanos en el exterior

Una presunta banda de paramilitares se ha dedicado a extorsionar a venezolanos en el exterior, amenazando de causarles daños a los familiares si no depositan determinada suma de dinero en cuentas en el exterior o pagar en efectivo en Venezuela.

Addeny Bracho Boniel un joven venezolano residenciado en Miami (Estados Unidos), desde hace 16 meses, luego que tuviera que dejar Venezuela por acoso y persecución política, rompió el silencio y habló sobre un nuevo acoso de la cual es víctima. “Todo inició la semana pasada, luego que el fin de semana llevara a mis hijos a Disney, y colgara fotos tanto en Facebook como en imstagran (…), el día lunes recibí un mensaje de un número desconocido cuyo código es de Colombia donde me pedían la cantidad de 500 dólares que debía depositar en un banco de los Estados Unidos, que sería supuestamente usado para la defensa de Venezuela, y me advertían que si no colaboraba algo le sucedería a mis padres, o hermanas”, narró la víctima.

Para esa transacción le dieron un plazo de 48 horas, de lo contrario los extorsionadores darían señas que hablaban en serio y que no se trataba de una broma. Luego del mismo número de teléfono los extorsionadores le decían que el dinero podía ser entregado en efectivo en Maracaibo (Zulia), de donde es oriundo Addeny Bracho y su familia, y que es un estado fronterizo con la hermana república.

Días antes a una hermana de Addenis, le escribieron que necesitaban la colaboración para la compra de unas balas, pero la joven hizo caso omiso al mensaje y pensó que era una confusión por lo que le restó importancia.

ANGUSTIA

Desde entonces las 48 horas transcurrieron y de los mensajes pasaron a las llamadas. “Notifiqué a las autoridades acá en Miami dade sobre lo sucedido, y en Venezuela mi padre acudió a Cicpc, ya las autoridades están investigando, espero den con estas personas inescrupulosa que se valen del amor que uno siente por sus seres queridos y de la situación política-económica del país”, dijo.

Cuenta que la vida le ha cambiado, su padre por precaución ha tenido que dormir varias noches en un lugar distinto a su residencia, mientras que su madre que vive en la zona norte de Maracaibo ha cambiado momentáneamente de hábitat y adelantó las vacaciones en el trabajo.

Su hermana menor que vive en Chile cambió de número de teléfono, y la que vive en Venezuela ha contratado vigilancia privada.

Addeny, advirtió a los venezolanos en el exterior a ser cuidadosos con lo que colocan en las redes sociales y a no caer en el chantaje de pagar por extorsiones. “Es necesario denunciar y no colaborar con estas mafias, porque luego que les das dinero nunca más te dejan de molestar y la cifra la van incrementando, conozco de allegados que han pagado y para librarse de los delincuentes han tenido hasta que cambiar de ciudad”.

PRECAUCIÓN

Expertos en la materia recomiendan no propiciar información de interés personal en las redes sociales, como: números de teléfonos, dirección de habitación o trabajo; no indicar al momento cuando se encuentren en un lugar, sino colgar fotos luego de 1 día por lo menos, y no admitir a personas extrañas en su círculos cibernéticos.

DC | 800Noticias