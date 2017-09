Cuatro sismos se registraron la madrugada de este jueves en Lima #14Sep

La madrugada de este jueves se registraron en Lima, Perú, tres sismos de distintas magnitudes. Hasta el momento se desconoce de daños materiales o perdidas humanas.

El primer sismo fue de magnitud 4,8 y se produjo a las 3:19 horas (hora local). Su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de Matucana.

El segundo se sintió a las 3:24 horas y tuvo una magnitud 4,1. Su epicentro se localizó a 15 kilómetros al suroeste de Matucana, y sintió en Lima con grado II.

Exactamente a las 3:26, se produjo el tercer temblor, de una magnitud 4 y también catalogado con grado II. El epicentro del sismo se ubicó a 6 kilómetros al suroeste de Matucana.

Un cuarto sismo, de magnitud 3,5, con el epicentro ubicado a 7 kilómetros al suroeste de Matucana y a una profundidad de 34 kilómetros, se registró a las 3:48 (hora local).

RT via LastQuake Felt #earthquake M4.6 strikes 63 km E of #Lima (#Peru) 17 min ago. Please report to: … pic.twitter.com/JVUFBU5GyR

— Jason Bechler 😎🤓 (@jasonbechler) September 14, 2017