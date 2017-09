Cristina Kichner y Luisa Ortega, por Marlon S. Jiménez García

La salida del país de Luisa Ortega Díaz, ex – Fiscal de la república, por decisión ilegal de la ilegítima ANC, tiene bailando como un trompo a la deriva o bailando en un tusero, a todos los ñángaras del continente; desde Lula hasta la Farc y desde Cristina Kichner hasta Correa. Luisa, mano derecha del ´´comandante eternamente enterrado´´, mucho más que el engendro, sabía todas las marramucias de su jefe difunto; conocía de antemano y guardaba pruebas de ´´obediencia delictiva´´ por los ´´verdes´´ que recibían para mantenerse en el poder, de todos los ñángaras del continente, entre ellos, obviamente, los súper millonarios (tienen su fortuna en la picota, no hayan donde guardarla) ex presidentes de argentina, tanto el hoy morador del infierno junto a Fidel y su financista preferido, como la que hoy reniega del régimen comunista venezolano. Así son todos ellos, Lula conoció al difunto, ex arañero de sabaneta de Barinas y lo explotó hasta más no decir, está al borde de ir a la prisión hasta el resto de los pocos años que le quedan; Correa, se aprovechó al máximo del ingenuo amigo de Miraflores que le sacó las patas del barro, pero, nunca creyó en el engendro y lo consideró poca cosa, siempre lo consideró un hipócrita y un incapaz para ostentar el cargo que tiene; Pepe Mújica, afirma que el engendro era una cabra loca y allí lo definió todo; el ladrón de Bolivia, solo le interesa los reales que aún recibe. UNASUR, es en la actualidad un elefante blanco; quebrada Venezuela, feneció en contraste, por ausencia de financiamiento ideológico continental.

Pero hablemos de la chula Kichner, esa que se revolcó en el estiércol de la pudrición moral junto a su partido; hoy se resiste para no ir a la cárcel, como la delincuente que es, por los grandes huracanes de corrupción y de muerte que representó su régimen en el poder en Argentina. Hoy dice, palabras más o palabras menos: ´´en Venezuela no hay Estado de Derecho, hay políticos presos y hay persecución a la disidencia´´. ¿a qué se debe su postura? La respuesta es: me quiero retractar, nunca apoyé ni a Chávez y mucho menos al maduro; quiero que la sociedad política entienda y comprenda que en Argentina, primero es, la democracia y segundo es, la democracia. Luisa Ortega, ´´tiene el mango del sartén en la mano´´. Sus denuncias son decisivas para enterrar de la conciencia social todo vestigio de la corrupción continental, que significó el resentido social del museo de la montaña y todas sus triquiñuelas impulsadas por el asesino de Cuba, a través del Foro de Sao Paulo. Aunque ella haya sido un instrumento fundamental para permitir el protagonismo ideológico comunista, hoy es piedra angular, para demostrar lo que todo el mundo sabe: LOS ÑÁNGARAS SON Y SERÁN SIEMPRE DELINCUENTES. ¿será por eso que el engendro, la cilia, el diablodado, el padrino, los tarek, los rodríguez y los forajidos del PSUV no duermen y están desfallecidos en la realidad política y social que los ahoga?

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com