¡Continúa la guerra! Julián Gil reaparece y explota en contra de Marjorie de Sousa

Julián Gil reapareció en la escena pública esta semana luego de que un medio de comunicación mexicano asegurara que Marjorie de Sousa está desesperada porque se le están agotando sus ahorros, y presuntamente el galán de telenovelas se niega a pagar la manutención del hijo que tienen en común.

A su llegada al aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el argentino declaró al programa “Hoy”, que está cansado de las calumnias levantadas en su contra por parte de la actriz venezolana y de su representante legal.

“El dinero no me importa, lo que quiero yo es poder ver a mi hijo, lo que más me importa es que recibiendo lo que está recibiendo también tenga que ir el viernes a ver al niño otra vez en el tribunal. Y lo digo hoy el día 8 voy ir a ver a mi hijo como me corresponde y me lo pidió el juez, pero será la segunda y última vez. Si tengo que ir preso pues iré preso”, sostuvo Julián bastante disgustado.

Así mismo, Gil aseguró que es totalmente falso que no le ha dado dinero a la rubia para cubrir las necesidades de su hijo Matías, por el contrario develó que transfirió a su hijo menor el 20% de sus ganancias que equivale a 6.400 dólares.

“Que la abogada diga que no ha recibido dinero, no es justo, porque yo me rompo el lomo trabajando para tener que darle a la señora 460 mil pesos (…) No voy a dejar que la abogada me siga ensuciando, porque es una falta de respeto”, sentenció el actor.

DC | Revista Ronda