Conoce la historia de David Osorio: El joven que perdió su ojo y no está arrepentido de salir a protestar (Video)

David Osorio perdió su ojo derecho, sin embargo manifestó no arrepentirse de haber salido a protestar el pasado 7 de junio en Caracas, durante las manifestaciones antigubernamentales que se mantuvieron por cuatro meses y dejaron un saldo de más de 100 personas asesinadas por la represión de los cuerpos de seguridad.

Osorio de 21 años y estudiante de inglés en el Instituto Pedagógico de Caracas, recibió un impacto de una bomba lacrimógena en el rostro durante la protesta que realizó ese día, motivo por el cual fue ingresado a una sala de emergencia, donde fue intervenido quirúrgicamente, contó en entrevista a Amnistía Internacional.

“Entré al quirófano a las 7:00 p.m y salí a la medianoche y en primera instancia no sabía que había perdido el ojo (…) no me arrepiento de haber salido, de hecho lo volvería hacer. Yo protesto por la inseguridad, injusticia, y por la libertad”, señaló.

Este joven forma parte de los miles de heridos que se produjeron en las protestas contra el régimen ante la crisis política, social, y económica, en la que está sumergida el país, motivo por el cual la ciudadanía alzó su voz reclamando un cambio político.

DC | El Cooperante