Cómo nació la mentira que tuvo al mundo en vilo por Frida Sofía una niña que nunca existió en México

Frida Sofía se convirtió en hashtag, en trending tópic y en el símbolo de una gran tragedia dentro de la tragedia que fue el sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre.

Periodistas y medios de comunicación presumieron haber tenido acceso a información que les permitió primero saber que había una niña viva, después que se llamaba Frida y tenía ocho años, después que su edad era de entre 12 y 13 años.

Entonces empezó la búsqueda de los padres, por lo que se llegó a la conclusión de que tal vez la niña tenía otro nombre.

Después vino la versión de que había dicho a los rescatistas que había más niños junto con ella.

“Tenemos identificada a una persona, a una menor, en el segundo piso de lo que fue el edificio colapsado. Está con vida, pero la situación era muy inestable”, dijo José Luis Vergara, almirante de la Secretaria de Marina.

A partir de entonces empezaron a correr distintas versiones: una fue que los rescatistas habían hecho contacto con ella y que le habían pasado agua a través de una manguera.

Un rescatista dijo a Infobae no sólo que le habían pasado agua sino que movía su manita a través de un recoveco entre los escombros, pero este medio decidió no usar la información ante la falta de fuentes oficiales que lo confirmaran.

El miércoles por la noche se informó que la niña estaba sepultada un piso más abajo de lo que se pensaba y el rescate sería más demorado.

Por la noche se hizo un exhorto a todos los padres que aún no localizaban a sus hijos a reportarse a un teléfono para encontrar a familiares de la niña que para entonces ya se sabía que se llamaba Frida Sofía.

El jueves por la mañana, ante la ausencia de los padres, empezaron a surgir versiones de que Frida Sofía no existía.

Después de mediodía, de manera improvisada, el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó hasta la zona donde estaban ubicados los medios de comunicación que esperaban por el rescate al interior de las ruinas del Colegio, que independientemente de Frida se convirtió en el emblema de la tragedia.

Aseguró que por “única vez” iba a dirigir un mensaje a los medios y que no iba aceptar preguntas.

“Queremos puntualizar que con la versión que se sacó, del nombre de una niña, no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y creemos, no creemos, estamos seguros, que no fue una realidad”, dijo, y luego explicó que tras cotejar información con la Secretaría de Educación Pública, con la delegación (municipio) y la escuela, todos los niños estaban en sus casas, en el hospital o entre los 19 pequeños fallecidos.

DC | Infobae