“Chile está disponible. Se lo he consultado a la presidenta Bachelet, en distintos momentos, y ella ha dicho que Chile estaría disponible si se presenta esta situación. Así que nuestra respuesta es favorable, en tanto esta sea una negociación efectiva y no sea una dilación y no sea simplemente una escenografía para la galería”, dijo el canciller

El canciller chileno Heraldo Muñoz, confirmó que el gobierno de Chile aceptó la invitación hecha por el Gobierno y la oposición venezolana para formar parte de un grupo de mediadores para un posible proceso a diálogo.

“Chile está disponible. Se lo he consultado a la presidenta Bachelet, en distintos momentos, y ella ha dicho que Chile estaría disponible si se presenta esta situación. Así que nuestra respuesta es favorable, en tanto esta sea una negociación efectiva y no sea una dilación y no sea simplemente una escenografía para la galería”, dijo el canciller a un medio chileno.

Añadió que la solicitud para integrar este grupo de países fue hecha el pasado jueves por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“Serán los propios venezolanos los que deberán llegar a un acuerdo, que implique el restablecimiento del orden democrático, la liberación de los detenidos por motivos políticos, que se respeten las facultades de la Asamblea Nacional y que se establezca claramente un calendario electoral. La salida tiene que ser electoral, pacífica, política”, subrayó el canciller.

DC/GB