Chenoa contó los verdaderos motivos de su ruptura con David Bisbal en su autobiografía

María Laura Corradini Falomir artísticamente conocida como Chenoa, lanzó al mercado este 27 de septiembre su autobiografía titulada “Defectos Perfectos”, en la que habla sobre los verdaderos motivos de su ruptura con David Bisbal y comenta sobre su participación en el reality show, Operación Triunfo. “Nuestra relación murió cuando se asentó como estrella internacional… Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida.”, escribió la también compositora.

En el impreso Chenoa relata, que se enteró que el intérprete de “Culpable”, la había abandonado por televisión en el año 2005, cuando alguien la llamó por teléfono y le dijo “Pon la tele”, al instante que se topó con la gran sorpresa de que Bisbal durante una rueda de prensa en la ciudad de Caracas confesó que no tenía ninguna relación con nadie.

Comentó que al enterarse de la noticia “No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Él no estaba con nadie y el teléfono no era de nadie. Volví a marcar. Nada”.

Posteriormente, la mujer optó por recordar en sus líneas el momento en el que la hermana de David la llamó para decirle que ya iba rumbo a su casa un transporte con unas cajas, para que ella empacara todas las cosas de él, incluyendo sus premios “Me llamó la hermana de David y me dijo que vendrían de una empresa de transportes a dejar unas cajas para que metiéramos sus cosas dentro. ¡Ah, por cierto… cuidado con los premios! ¡Sus putos premios! Recuerdo a mi madre mirando aquellas cajas que nosotras debíamos montar, toda aquella ropa que nosotras debíamos doblar y todos aquellos premios que debíamos tratar con cuidado. Otra madre lo habría tirado por la ventana sin ningún miramiento. Y que lo recogiera el mismo señor que vino a buscar su coche, pero ella no es así”.

Esta autobiografía en tan solo dos horas de su lanzamiento se agotó en la plataforma de Amazon.