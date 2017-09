Boris Izaguirre se quedó varado en Miami por el Huracán Irma (Video)

No se si vaya a convertirse en un diario pero cancelaron mi vuelo y el de Ruben y nos hemos quedado en la ciudad de Miami! Veremos que pasa en los próximos tres atardeceres! Love, boris Stranded in Miami, flights cancelled, Irma Approaching, lets begin a diary for the next three sunsets before it hits, or not! Love, boris

