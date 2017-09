Blanquito Man de King Chango solicita ayuda para conseguir medicamentos contra el cáncer (Foto)

URGENTE ¡Se me terminaron mis medicamentos y los suministros que necesito para mi tratamiento! Hola a todos mis grandes amigos y fans, estoy solicitándoles una vez más AYUDA!!! Estoy en la urgencia de todo su cariño y ayuda para poder pagar mi medicina y suministros diarios, que no están cubiertos por el seguro y que me estoy quedando sin ellos… Estoy en el proceso de quimioterapia y estas medicinas que estoy tomando son muy importantes para que yo pueda aguantar el dolor y malestar que esto me causa con las infecciones y los efectos secundarios… Les estoy muy agradecido a todos los amigos y extraños que han estado apoyando en mi campaña … todo su amor y deseos y apoyo financiero me están ayudando a patearle el culo al cáncer! Ustedes son ONE OF A KIND! Les envió mi amor y cariño a todos, Bless Up! gofundme.com/blanquitomancancer UPDATE Sept 16, 2017: URGENT Running Out of Medicine and Supplies! Hi to all mis grandes amigos & fans, I’m reaching out to you once again. I’m in the URGENT need of your help to be able to afford my daily medicine and supplies that are not covered by insurance and that I’m running out of… I’m in the process of chemotherapy and these medicines that I’m taking are super important for me to be able to keep up with the pain, infections and many side effects… I’m so thankful to all of the friends & strangers that have been supporting my campaign… all of your love and wishes and financial support are helping me to kick this cancer’s ass! Sending my love to all, Bless Up & Nuff Respects! gofundme.com/blanquitomancancer #blanquitoman #kingchango #cancerpafuera #negritomanoficial #fuckcancer

A post shared by Jose Andres Blanco (@blanquitomanoficial) on Sep 17, 2017 at 4:41pm PDT