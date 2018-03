Bielsa afirma que fue protagonista del peor fracaso de la Albiceleste (Video)

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa afirmó que “la única posibilidad” de dejar Lille, a raíz de los resultados adversos en la liga francesa de fútbol (no ganó en los últimos cinco partidos), es que lo echen.

“Lo digo públicamente, no me voy a ir aunque peleemos el descenso, toda la liga. Salvo que me echen, eso no se lo puedo garantizar”, aseguró Bielsa en conferencia de prensa, en la previa del partido del viernes ante el escolta Monaco, como local, por la séptima fecha del torneo francés.

Consideró “una imprudencia” que se maneje la posibilidad de su dimisión porque cree “fuertemente” en el proyecto que inició esta temporada.

“Yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. He peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de la selección (en referencia a la eliminación en la primera rueda del Mundial Japón/Corea del Sur 2002). Y soy un especialista en asumir momentos difíciles”, remató.

Hasta aquí. Lille acumula cinco puntos en seis partidos disputados, con un triunfo, dos empates y tres derrotas. Dentro de este escenario, aparece a una unidad de la zona de descenso, que ocupan Dijon y Estrasburgo (4) y Metz (3).

DC | La Nación