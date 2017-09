¡Atento! Cómo superar el Síndrome de “Odio mi Trabajo”

Muchas personas se levantan cada mañana para ir a un trabajo que detestan. Aprende que no merece la pena desperdiciar tu vida quejándote por algo que tiene solución.

Busca alternativas para dejar de quejarte de tu trabajo y empezar a ser feliz. No malgastes tu vida, es demasiado valiosa como para perderla.

Parece mentira que en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado como sociedad (al menos en el mundo occidental), haya tanta gente infeliz. De hecho, la enfermedad del siglo XXI es la depresión.

Podríamos decir que puede haber múltiples causas, pero salvo tragedias personales, la mayor parte de la gente se deprime por un motivo: no llevan la vida que les gustaría llevar, y lo peor de todo, es que piensan que no pueden hacer nada para remediarlo, tienen una actitud completamente pasiva ante la vida.

Si odias tu trabajo, y te crees que eres una víctima del destino, y que no es culpa tuyo lo que sucede, haz un ejercicio de responsabilidad: nadie te obliga a estar en un trabajo que no te gusta, salvo tú mismo. Grábate esto a fuego, porque es la realidad.

Vamos a ver los síntomas más comunes del síndrome “Odio mi trabajo” para que puedas saber si lo padeces.

Síntomas:

“Odio mi trabajo pero no puedo dejarlo”

¿En serio? Deja de ponerte excusas y autoconvencerte. Claro que puedes, lo que pasa es que no quieres. Sólo tienes que planificarlo adecuadamente.

¿Que tu situación es complicada? Mucha gente pone excusas del tipo “si no tuviese familia, dejaría mi trabajo y montaría mi empresa, pero no puedo arriesgarme” No te pongas excusas. Tu situación no es complicada, es bien sencilla: realmente no deseas cambiar tu situación, si así fuera, harías todo lo que estuviese en tu mano. Es más sencillo quejarse, que actuar y buscar posibilidades.

Cada día miles de personas dejan trabajos que detestan para buscar alternativas mejores. Muchos de ellos en situaciones más complicadas que la tuya. Y salen adelante. Tú eres capaz de conseguir lo mismo si te lo propones de verdad.

Quizás cometiste el error de escoger tu trabajo sólo por el dinero, y ahora en vez de enfocarte en buscar un trabajo que te guste, sigues pensando que no puedes cambiar tu realidad, y te pones todo tipo de excusas para seguir siendo una persona mediocre.

Algún día es el síndrome de los fracasados, de aquellos que sueñan, pero que nunca pondrán los medios necesarios para alcanzar sus metas. De aquellos que se sientan a esperar, a ver si la situación cambia. Si no has hecho nada por cambiar la situación ¿por qué esperas que tu situación cambie?

La realidad

La verdad duele, y por ello mucha gente no se atreverá a decírtela. Puede que si le cuentas a alguien que odias tu trabajo, esa persona te dé la razón, te haga sentir bien, y te diga lo que quieres oír. Pero yo no estoy aquí para hacer eso. Yo estoy aquí para decirte las cosas tal y como son. Para decirte lo que me hubiera gustado que me dijesen cuando estaba en tu situación:

Tienes lo que te mereces

Tengo una teoría: normalmente cada uno tiene lo que merece en esta vida. Salvo desgracias o imprevistos, una cosa es cierta: tu situación actual es la consecuencia de tus decisiones pasadas. Si te hubieses enfocado al éxito, tendrías éxito, si te enfocas al fracaso, tendrás fracaso. Cambia tu actitud.

¿Buscas soluciones?

La mejor ayuda es la que te puedes dar a tí mismo.

Nada de lo que te digan servirá si no estás dispuesto a cambiar de actitud y probar cosas nuevas, pero si estás dispuesto a escuchar, aquí tienes una lista de acciones que puedes llevar a cabo para superar esta situación.

Pasa a la acción y cambia YA tu situación.

Busca alternativas

No esperes cambiar la situación si no pasas a la acción. ¿Qué has hecho últimamente aparte de quejarte? Seguro que poco más.

Sal de tu zona de confort

Haz cada día algo diferente. Aprende cosas nuevas. Busca evolucionar y crecer personal y profesionalmente, ya que esto te mantendrá motivado. Salir de tu zona de confort, atraverte a hacer cosas que no hacías y plantearte nuevos retos te ayudará a mejorar tu autoestima y afrontar tu trabajo de manera más positiva.

Cambia tu actitud

Por último, si quieres cambiar tu vida, deja de repetirte “odio mi trabajo”. Repetirte esto una y otra vez sólo te llevará a estar frustrado y centrarte en lo negativo. Eso no te va a ayudar para nada.

La frustración es como un veneno que va dañando tu cerebro, impidiéndote ver el mundo de opciones y posibilidades que tienes delante de tí.

Es más inteligente adoptar una mentalidad positiva. Eso te carga las pilas de energía. Es como un chute de vitaminas para tu cerebro, que te permitirá alcanzar metas que antes pensabas imposibles.

Enfócate en lo positivo en tu vida

Disfrutar de tu familia y amigos.

Aprender en tu trabajo.

Ahorrar y disfrutar de tu dinero.

Desarrollar una mentalidad positiva es una buena estrategia para empezar a cambiar tu situación.