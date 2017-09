Así podrás saber si tienes un presentimiento bueno o malo ¡Imperdible!

Un presentimiento es una intuicion sospechosa y difusa que presagia lo que va a suceder

Todos, absolutamente todos los seres humanos imaginan cosas, presienten cosas y concluyen cosas sin contar con todos los elementos de juicio necesarios para llegar a una conclusión. Es mas, mientras estas leyendo esto te vas a preguntar de antemano, si de verdad vale la pena.

Eso es hacer uso de una facultad o ” don” que nos hace diferente de los animales y que segun la biblia podemos distinguir el bien del mal.

Nunca se deja de escuchar en la vida al que dice : Tengo un mal presentimiento! y a los pocos minutos ocurre algo, Esto es más común de lo que se cree, malos o buenos presentimientos siempre asaltan a la gente en el lugar y en el momento menos esperado.

La psicología considera a los presentimientos como una sensación de aprehensión emocional o afectiva de un acontecimiento futuro.

Popularmente a los presentimientos también se les conoce como precogniciones o premoniciones y los utilizan como sinónimos de presentimientos, pero para los especialistas existe una marcada diferencia entre estos dos conceptos, si se separan las palabras por sus raíces (pre=antes de y sentir=emocion afectiva) veremos que esto no tiene otra causa que la imaginación, o sea, es un sentimiento suscitado por un recuerdo que se tiene en cierto momento o circunstancias, o sea, es un sentimiento pre-emocional o algo que surge antes de una emoción, claro todo esto en el campo científico de la psicología.

En cambio precognición o premonición nos habla de un conocimiento previo sobre el futuro o fenómeno casi siempre inmediato, como sé vera no siempre sentimientos y ciencia van juntas, sin embargo, el hecho de que ambos fenómenos reales o aparentes objetivos o subjetivos, vayan acompañado de un matiz afectivo, hace legítimo el uso indiferente de las palabras, precognición, premonición o presentimiento.

La ciencia ha tratado de explicar los presentimientos con una explicación más sencilla de un fenómeno que sigue siendo aceptado y esta en estudio sistemático: la telepatía.

Con esta explicación se podrían explicar muchos presentimientos, por ejemplo cuando una mujer dice que tiene un mal presentimiento y al poco rato le dicen que un pariente ha muerto, o sentir que un pariente esta muy enfermo y al llamar a su casa corrobora su presentimiento, esto sele ha tratado de explicar con él termino telepatía espontanea.

Como se sabe la telepatía es la forma de comunicación en la que no interviene ningún medio físico como sonidos, gestos, colores ni ninguna forma visual o sonora sino que es la transmisión de pensamientos de forma directa de una mente a otra. La cual al parecer no esta limitado por las distancias o condiciones.

La explicación que se le quiere dar a este fenómeno es la electricidad que se produce en ese maravilloso y complejo órgano que es el cerebro, como se sabe el cerebro lleva a cabo procesos químicos en el que interviene la electricidad y el magnetismo. El cual es reconocido por la ciencia pero es tan extremadamente sutil, pero al parecer no lo es para los demás cerebros que los pueden percibir y de alguna forma los pensamientos cambian. El campo electromagnético que se libera del cerebro y por medios aún no conocidos llega al otro cerebro que puede interpretar el “mensaje electromagnético” esto explicaría por que no hay impedimentos conocidos para esta forma de comunicación pies hoy en día se sabe que el universo esta lleno de electricidad y magnetismo por lo que se cree fácilmente se puede transmitir estos mensajes A través del universo, y con una velocidad dicen algunos mas allá de la velocidad de la luz, lo cual hasta ahora con los avances científicos puede ser verdad.

A esto se le pueden agregar mas condiciones orgánicas, cuando el cerebro interpreta algo como un riesgo ya sea real o ficticia, el cuerpo segrega una sustancia llamada adrenalina que en su presencia hace que la piel se erice, el corazón lata con más prisa, se agudicen los sentidos, y en general el cuerpo se prepara para actuar rápida y eficientemente, el cerebro también entra un ritmo inusual de actividad, el cual lo hace enviar mensajes de auxilio como si fuera una emisora de radio, con esto se explica cuando se sabe que una persona esta en peligro o se siente mal, en el caso de que la persona va a morir, empieza a enviar estos mensaje que le son mas susceptibles a las personas con las que afectivamente vivió a lo largo de su vida, Como si fueran mensajes predeterminados, entonces el receptor los pude captar pues es un mensaje mas “claro y fuerte” que el común.

La ciencia hoy por hoy no ha encontrado la función especifica de este pequeño órgano, que en otras culturas y otros tiempos se le conoce como el tercer ojo, pero se dice que aquí reside un conocimiento superior que es el sexto sentido, que es la forma de conocer lo que no ven nuestros ojos ni sienten nuestros sentidos, sea como sea ese órgano esta ahí y tal vez sea cierto lo que se dice del pues se dice que “órgano que no se usa se atrofia” y esta plenamente demostrado a través de la evolución pero este pequeño órgano no ha desaparecido a través de millones de años eso quiere decir que si lo usamos muy poco pero lo usamos.

Tal vez los presentimientos son la forma más básica de videncia, estado que se puede alcanzar con el entrenamiento de la mente para convertirla en mejor receptora de mensajes, pero como hacer esto, técnicas sistemáticas dicen que una buena forma es poner en blanco la mente concentrarse en la respiración y abrir la mente tratando de recibir estos mensajes.

Otros dicen que para poder recibir estos mensajes primero hay que dejar de tener la cabeza tan dura, claro no literalmente, hay que dejar de tener una mente tan rígida, en la cual no entran ideas de ningún tipo, se tiene que aprender a ser receptivo y dejar de encerrarse en un mundo de ideas y pensamientos propios los cuales no pueden ser desechados ni cambiados, hay que aprender al pasividad y la tranquilidad, la serenidad y aceptar el cambio y aprender a dar afecto y a recibirlo, parece muy lógico, ¿no?.

¿Ya sabes si has tenido un presentimiento? ¿Es bueno o malo?

DC/Agencias