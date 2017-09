Así podrá prolongar la batería de tu celular

CICLO DE CARGA: Es muy importante que, una vez al mes, dejemos que la batería baje por debajo del 20% de su carga y ponerlo a cargar por completo. Hay quien recomienda dejar que se descargue del todo. Evitar cargas cortas, lo mejor sería cargarlo todas las noches independientemente de cuanta batería quede.

TEMPERATURAS: Al igual que en todo dispositivo, las temperaturas afectan al rendimiento de las baterías. Estas, se mueven en un rango de 0ºC a 45ºC. Demasiado frío o demasiado calor puede dañar la batería, así que hay que evitar que el móvil esté directamente expuesta al sol o a la intemperie (en caso de vivir en algún país nórdico).

DÉJALO RESPIRAR: Cuando el móvil esté en carga, es aconsejable quitarle la funda, ya que esta podría causarle sobrecalentamiento y dañar la batería.

DESACTIVAR WiFi: Utilizar el móvil conectado por WiFi es muy recomendable, bien sea por velocidad o porque consume menos batería, no obstante, si no tenemos ninguna red WiFi al alcance, es recomendable desconectarlo, ya que el continuo escaneo del móvil en busca de redes, consume mucha batería.No obstante, si estamos conectados mejor que sea por wifi y no por 3G.

DATOS MÓVILES: Otra de las cosas que consume muchísima batería, es la conexión a internet por 3G, de hecho la que más. Si no es necesario, se recomienda desactivarlo y quedar conectado en 2G (GSM). Si sabemos que estamos en una zona de poca cobertura, mejor desactivarlo directamente, la búsqueda infructuosa de antenas consume muchísimo.

INHABILITAR SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA: Esto se desarrolla en 2º plano y, principalmente es utilizado para la sincronización en tiempo real de Gmail, Facebook, Twitter y otros servicios. Es recomendable activarlo sólo de vez en cuando y por WiFi, el resto del tiempo, es mejor que esté desactivado. Obviamente todo depende de las preferencias de cada usuario.

INHABILITAR BLUETOOTH: Al igual que sucede con la WiFi, el Bluetooth consume grandes cantidades de batería, así que, a menos que se tulice como manos libres o para un auricular BT, es mejor tenerlo apagado.

AJUSTAR EL TIEMPO DE APAGADO DE LA PANTALLA: Es muy recomendable ajustar el tiempo de apagado de la pantalla, para que esta se apague rápidamente si no está el teléfono en uso.

AJUSTAR BRILLO DE LA PANTALLA: A menos que sea de día y estemos en exteriores, lo mejor es tener el brillo de la pantalla al mínimo.

CERRAR APLICACIONES EN 2º PLANO: En muchas ocasiones, algunas aplicaciones, al salir de ellas, simplemente pasan a 2º plano para luego tener un acceso más rápido a ellas o para poder sincronizar datos. Muy recomendable visitar de vez en cuando el Administrador De Tareas y cerrar esos procesos manualmente. Pero ojo, esta medida es sólo como precaución, está comprobado que cerrar aplicaciones en 2º plano no prolonga la vida de la batería, sólo si hay alguna que esté consumiendo recursos sin nuestro permiso, luego, que esté defectuosa o tenga un bug.

INHABILITAR LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA: Muchos terminales Android llevan esta opción activada por defecto, la cual también es recomendable desactivar, ya que el teléfono está contínuamente buscando actualizaciones de firmware.

VIBRACIÓN: El vibrador del móvil es otra de las cosas que consume bastante batería, así que es aconsejable utilizarlo sólo en condiciones de mucho ruido ambiental.

UTILIZAR EL WIDGET DE CONTROL DE ENERGÍA: Este widget es muy práctico porque, en un sólo toque, nos permite activar o desactivar WiFi, Bluetooth, GPS, sincronización automática y ajustar el brillo.

ELIMINAR WIDGETS INNECESARIOS: Muchos de los widgets de Android, requieren de conexión a internet, tales como widgets del tiempo, Twitter, correo o Facebook, están siempre conectando a internet para actualizarse. Eliminarlos, nos ayudará a ahorrar batería.

APLICACIONES: Hay aplicaciones tales como launchers, teclados, etc, que consumen batería aunque no lo creamos. De hecho cualquier aplicación es un potencial consumidor se use o no (nunca sabemos si el desarrollador ha sido responsable en el aspecto de la gestión de la batería o no) por lo tanto tener, sólo las apps necesarias y que usemos, el resto, siempre las podemos volver a descargar o tenerlas como copia de seguridad en el teléfono e instalarlas en menos de 30 segundos.