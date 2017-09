Aprende a no ser víctima de publicidad engañosa en Internet

La comunicación online constituye uno de los más significativos y trascendentales avances del mundo globalizado. Esta gran ventaja de la vida moderna, ha aportado mayor practicidad a innumerables actividades de la vida cotidiana.

Sin embargo, la plataforma digital, es también terreno fértil para quienes buscan obtener beneficios mediante ofertas fraudulentas, cuya forma más frecuente de presentación en la web, es la publicidad engañosa, la cual difunde un mensaje induciendo a error a los usuarios, es decir, básicamente cuentan una falsa historia, de forma que al comprar un producto, el usuario se percata de que no es el mismo que habían anunciado. Este tipo de publicidad es ilegal.

María Carolina Rojas, gerente de operaciones de Linio.com.ve, afirmó que una publicidad engañosa tiene una conducta maliciosa, intencional, y normalmente se puede detectar por varias características, tales como:

No poseen una ruta de acceso segura (http). Están acompañados de promesas muy atractivas, pero con información superficial o incompleta. No están claras las condiciones que lo respaldan.

¿Cómo reconocer el fraude en la web?

Rojas explicó, que existen riesgos a los que está expuesto el usuario al ingresar en los links que contienen estos correos fraudulentos, como robo de información sensible (datos personales, datos bancarios, claves de email, entre otros). Además existe el peligro de la descarga de archivos que contengan virus, y la posibilidad de que ubiquen la dirección de correo electrónico del usuario, quien recibe ofertas engañosas por esta vía sin su previa autorización.

La gerente de operaciones de Linio.com.ve destacó, que no toda publicidad en la web implica un riesgo de fraude o engaño. “Hay que validar la fuente de dónde está viniendo el correo. Si el usuario autorizó el envío de este, no debería desconfiar. La publicidad engañosa suele pedirte que hagas alguna acción adicional, si solo es un email informativo no se debería desconfiar”, acotó.

De acuerdo con Rojas, existen tres situaciones específicas en las que debe bloquearse una dirección de correo:

Cuando no se haya autorizado o compartido la dirección de email. Cuando sea invasivo, y envíe contenido engañoso (ofertas no reales). Cuando tengan archivo adjunto de ejecución de un programa, que suelen ser virus”.

Medidas de prevención

Para finalizar, Rojas dio a conocer algunas medidas de seguridad básicas para evitar el fraude en la web:

Al conectarse a redes públicas, es necesario que el usuario sea cuidadoso con el tipo de información que coloca en ese momento en su dispositivo. Debe evitar compartir fotografías con tarjetas de crédito, cédulas, entre otros, que puedan ser “robadas” por un tercero.

Al realizar una transacción bancaria, el usuario debe asegurarse de que el sitio contenga una dirección https que aseguren que se encripte la información.

Ingresar solo a sitios seguros y conocidos.

Descargar contenido de páginas reconocidas y que tengan buena reputación.

DC/NP