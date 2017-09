Ana María Simon desmiente estar embarazada

Ella es Micaela, mi ÚNICA hija. Él es el @pollobrito, el papá de mi ÚNICA hija. Me gusta verlos caminar juntos agarrados de la mano. Me gustará verlos así siempre, amándose como se aman. Ya les dije que era mi ÚNICA hija, ¿no? La única que creció dentro de mí y que me caía (y me cae) a patadas (o "pataditas" para que suene más cuchi) cuando duermo. Ah, bueno, no… porsia. Y por cierto, la ÚNICA manera de saber la verdad de algo es preguntando, no especulando. Allá en "la fuente" no sólo hay un chorrito, también hay información. #PeriodismoBásicoI #PeriodismoBásicoII #PeriodismoBásicoIII

